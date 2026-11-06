Irán dice que otros dos petroleros chocan con minas y mantiene la presión en Ormuz

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Teherán, 6 nov (EFE).- Irán afirmó este viernes que otros dos petroleros chocaron con minas cuando navegaban por rutas "no autorizadas" en el estrecho de Ormuz, en una continuación de la política iraní de no facilitar el tránsito de buques por la estratégica vía tras la derrota del presidente estadounidense, Donald Trump, en las elecciones de medio mandado.

"Estos dos petroleros habían apagado todos sus sistemas de navegación e identificación e intentaban abandonar el estrecho de Ormuz por una ruta no autorizada con el apoyo del ejército invasor y terrorista de EE.UU.", indicó la Guardia Revolucionaria en un comunicado publicado por la agencia Tasnim.

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"Tras chocar contra con minas, se incendiaron y quedaron inmovilizados", añadió el cuerpo militar de élite.

Según la Guardia Revolucionaria, uno de los petroleros se encontraba en la parte oriental del estrecho de Ormuz y el otro en el propio estrecho cuando sufrieron los incidentes.

Irán no informó de la bandera de los buques ni del alcance de los daños.

En el último mes se han multiplicado los ataques y, según Teherán, los choques de petroleros con minas en el estrecho de Ormuz, en lo que los analistas consideran una política destinada a elevar el precio del crudo para perjudicar al presidente estadounidense, Donald Trump, en las elecciones de medio mandato de esta semana.

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Los republicanos sufrieron una dura derrota en esos comicios a las Cámaras estadounidenses, y figuras como el vicepresidente, JD Vance, han apuntado a la guerra con Irán como una de las causas.

Irán celebró como una victoria la derrota de Trump, lo consideró un "no a la guerra" y al mismo tiempo mantiene la presión en la navegación en el estrecho de Ormuz, a pesar de que en las últimas semanas se han intensificado los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

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La Guardia Revolucionaria insistió hoy en que Ormuz permanece bloqueado y permanecerá así hasta que Estados Unidos acepte sus siete condiciones para poner fin a la guerra.

Entre las condiciones iraníes también se encuentra el fin del conflicto en todos los frentes, incluido Líbano, el descongelamiento de sus activos en terceros países, el reconocimiento del control de Ormuz por parte de Teherán y Mascate y el levantamiento de las sanciones al petróleo. EFE

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