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Trump aún no se pronuncia sobre la derrota de su aliado Flávio Bolsonaro

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Washington, 25 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha pronunciado aún públicamente sobre la derrota del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, cercano a su Gobierno, frente al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de este domingo.

Lula ganó la segunda vuelta con el 51,74 % de los votos, frente al 48,26 % de su rival, con el 97,69 % de las urnas escrutadas, según los resultados oficiales.

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Antes de conocerse el resultado, en la mañana de hoy, Trump afirmó que seguía las elecciones brasileñas, aunque evitó respaldar públicamente a alguno de los candidatos. "Estamos siguiendo la situación", respondió a reporteros en Washington al ser preguntado por la contienda. EFE

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