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Evo Morales dice que el triunfo de Lula en Brasil "renueva la esperanza de los pueblos"

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La Paz, 25 oct (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales felicitó este domingo al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su victoria en la segunda vuelta presidencial en Brasil y consideró que ese resultado "renueva la esperanza de los pueblos".

Morales (2006-2019) publicó en X una felicitación a Lula, a quien llamó "hermano del alma y compañero de lucha", por su "hermosa y heroica victoria".

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"Tu triunfo renueva la esperanza de los pueblos que luchan por la justicia social, la dignidad y la soberanía. Desde Bolivia, te enviamos un abrazo revolucionario y fraterno, con la convicción de que una América Latina unida es fundamental para construir un mundo con paz, igualdad y justicia social", agregó el también líder cocalero.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda vuelta a su adversario en Brasil.

En Bolivia, los Gobiernos izquierdistas de Morales y Luis Arce (2020-2025) fueron aliados de Lula da Silva por su afinidad política con el mandatario brasileño.

El actual presidente, Rodrigo Paz, también felicitó antes a su par brasileño y le manifestó la intención de continuar "trabajando juntos" por el bienestar de ambos países, que son vecinos. EFE

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