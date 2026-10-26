Yamandú Orsi se comunica con su amigo Lula para felicitarlo por la victoria

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Montevideo, 25 oct (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se comunicó este domingo con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para felicitarlo por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones y destacar la fiesta democrática que vivió el país.

Lula ganó este domingo con un 51,76 % de los votos, frente al 48,24 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99,81 % de las urnas escrutadas.

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"Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral", indicó Orsi en sus redes sociales.

Mientras tanto, la vicepresidenta uruguaya, Carolina Cosse, valoró en un mensaje publicado en su cuenta de X el resultado de las elecciones. "¡Viva la Democracia! Gran ejemplo el de Brasil. Enorme triunfo de Lula", escribió.

La victoria del actual mandatario se convirtió en la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda vuelta a su adversario.

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En la primera vuelta, Bolsonaro fue el más votado con el 47 % de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista, lo que se tradujo en una diferencia de 2,2 millones de votos.

Este domingo, en la segunda, Lula ha revertido ese resultado y le ha sacado más de cuatro millones de votos a su adversario.

Lula asumirá su cuarto mandato -segundo consecutivo- el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad. Nunca antes en la historia de Brasil un presidente fue elegido en cuatro ocasiones diferentes. EFE