Peña felicita a Lula por su triunfo electoral y promete seguir "trabajando juntos"

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Asunción, 25 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, felicitó este domingo al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que venció al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

"Felicidades @LulaOficial por tu elección como Presidente del Brasil. Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática", publicó Peña en la red social X.

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El gobernante afirmó que Paraguay y Brasil comparten "una agenda común de integración y desarrollo", al tiempo que prometió que seguirán "trabajando juntos por el bienestar" de sus pueblos.

Peña, quien evitó pronunciarse a favor de Lula o de Bolsonaro durante la campaña electoral, dijo el 2 octubre pasado, a dos días de la primera vuelta, que su país seguiría con expectativa los comicios en Brasil, al asegurar que el gigante suramericano es un importante socio comercial de Paraguay, con el que comparte la hidroeléctrica de Itaipú, además de 1.367 kilómetros de frontera.

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Lula ganó este domingo en segunda vuelta con un 51,74 % de los votos, frente al 48,26 % de Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 97,69 % de las urnas escrutadas.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda a su adversario.

Bolsonaro ganó en la primera vuelta con el 47 % de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista, que equivalía a una diferencia de 2,2 millones de votos. EFE