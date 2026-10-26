Portugal felicita a Lula da Silva por su reeleción y aboga por estrechar la colaboración

Guardar

Lisboa, 26 oct (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, y el primer ministro, Luís Montenegro, felicitaron este lunes a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección como mandatario de Brasil y desearon estrechar la colaboración entre ambos países.

En una publicación en la web de la Presidencia lusa, Seguro felicitó al histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT), que obtuvo este domingo un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del candidato de la extrema derecha, Flávio Bolsonaro.

PUBLICIDAD

"El presidente António José Seguro expresa la voluntad de seguir colaborando con su homólogo brasileño para profundizar la relación entre Portugal y Brasil, que no se agota en la vertiente bilateral y que se extiende también al dominio multilateral, en concreto en la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa y en el marco de cooperación entre los Estados iberoamericanos", planteó en la nota.

Asimismo, "en un mundo que permanece marcado por desafíos que ningún país puede afrontar solo", abogó por estrechar su colaboración en causas globales, "como el refuerzo de la paz y de la seguridad, la defensa al derecho internacional y de los derechos humanos".

PUBLICIDAD

El primer ministro portugués, el conservador Luís Montenegro, optó por la red social X para felicitar a Lula da Silva.

"Felicito a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en las elecciones presidenciales brasileñas. Países hermanos, unidos por la Historia, por un idioma que tanto nos aproxima y afirma internacionalmente y por profundos lazos humanos que se fortalecen diariamente, Portugal y Brasil, importantes socios económicos, están también unidos en la respuesta a los desafíos internacionales por la vía de la paz y del diálogo", escribió en una publicación.

PUBLICIDAD

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó este domingo un cuarto mandato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que derrotó contra todo pronóstico a Flávio Bolsonaro, hijo y heredero del exgobernante Jair Bolsonaro, que impugnará el resultado.EFE