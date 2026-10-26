Agencias

Macron dice que las redes sociales "dañan la democracia" y las vincula a actos vandálicos

Guardar

París, 26 oct (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró este lunes que las redes sociales "dañan la democracia" y las vinculó a la emergencia de los actos vandálicos en Francia, cuyo auge tuvo lugar el 17 de octubre, en la jornada de protestas a favor del poder adquisitivo y en defensa de los servicios públicos.

"Las redes sociales dañan la democracia. Porque polarizan, porque crean una especie de estupefacción ante las escenas de violencia, porque para algunos son instrumentos de movilización para lo peor", criticó Macron desde Marsella, ciudad mediterránea que visitó hoy tras los saqueos del pasado 17 de octubre.

PUBLICIDAD

El presidente francés denunció que las redes sirvieron para que "jóvenes y no tan jóvenes" se coordinasen para realizar actos vandálicos en varios puntos del país, con destrozos a edificios y mobiliario públicos y saqueos a comercios. EFE

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

Las últimas conversaciones para formar gobierno en Suecia acaban en fracaso

Las últimas conversaciones para formar gobierno en Suecia acaban en fracaso

El número de casos confirmados de ébola en RDC roza el umbral de los 10.000, con más de 4.800 muertos

El número de casos confirmados de ébola en RDC roza el umbral de los 10.000, con más de 4.800 muertos

Bombarderos estratégicos rusos efectúan vuelo de patrulla sobre mares de Bering y Chutokta

Infobae

Las personas LGBTI+ duplican el riesgo de depresión y conducta suicida, según un estudio

Infobae

LaLiga Bares lleva la emoción del Clásico a Sant Pol de Mar con la visita de Rafinha Alcántara

LaLiga Bares lleva la emoción del Clásico a Sant Pol de Mar con la visita de Rafinha Alcántara