El número de casos confirmados de ébola en RDC roza el umbral de los 10.000, con más de 4.800 muertos

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El número de casos confirmados de ébola en República Democrática del Congo (RDC) a causa del brote declarado a mediados de mayo roza ya el umbral de los 10.000, con cerca de 90 registrados durante las últimas 24 horas, mientras que la cifra de fallecidos superó ya la barrera de los 4.800, siendo desde hace meses el más mortífero en la historia del país africano.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado en su último boletín que hasta ahora se han confirmado 9.064 casos y 4.841 muertos, con 88 contagios y 38 fallecidos durante el último día, para una tasa de letalidad del 48,6%.

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Así, ha recalcado que el epicentro del brote sigue siendo la provincia de Ituri --una de las ocho afectadas, junto con Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo, Ubangi Sur y Ubangi Norte--, con un 72% de los contagios, si bien durante el último día solo registró el 55% del total.

Por otra parte, ha manifestado que hasta la fecha 2.670 personas se han recuperado de la enfermedad y han recibido el alta, mientras que 1.008 se encuentran hospitalizadas o en aislamiento, con una tasa de seguimiento de los contactos del 87,1%, al alza durante los últimos días.

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El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante las últimas semanas se han confirmado además casos en Kenia y Nigeria vinculados al brote en RDC, provocado por la cepa Bundibugyo --que no tiene vacuna ni tratamiento aprobado--, lo que ha llevado a varios países de la región a reforzar la vigilancia para intentar contener la propagación de la enfermedad.

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