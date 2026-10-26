Bombarderos estratégicos rusos efectúan vuelo de patrulla sobre mares de Bering y Chutokta

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Moscú, 26 oct (EFE).- Dos bombarderos estratégicos TU-95MS de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron una misión de patrullaje sobre aguas neutrales de los mares de Bering y Chukotka, informó este lunes el Ministerio del Defensa de Rusia.

"Dos portamisiles estratégicos de largo alcance Tu-95MS realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales de los mares de Béring y Chukotka", señaló el departamento castrense en un comunicado publicado en Telegram.

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Durante el vuelo, que duró más de 13 horas, los bombarderos fueron escoltados por aviones Su-35S, añade la nota.

Además señaló que durante algunos tramos de la ruta "los bombarderos estratégicos fueron seguidos por cazas de países extranjeros".

"Todos los vuelos de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se realizan en estricta correspondencia con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo", señaló Defensa.

La aviación estratégica rusa (Tu-160, Tu-95MS y Tu-22M3) efectúa regularmente patrullas sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico norte, los mares Negro y Báltico, el océano Pacífico y otros, vuelos que no han sido interrumpidos por la guerra en Ucrania. EFE

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