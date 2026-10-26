Liverpool repite la fórmula y sigue en lo más alto del Torneo Clausura

Guardar

Montevideo, 25 oct (EFE).- Liverpool mantuvo este domingo la primera posición del Torneo Clausura uruguayo con dos unidades de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, tras derrotar por 0-1 a Nacional y dar un nuevo paso hacia el título.

Una semana después de vencer por 0-1 a Peñarol con un tanto de Federico Martínez, el equipo de Jorge Fossati repitió la fórmula: se impuso por la mínima al Tricolor con un nuevo gol de su capitán.

PUBLICIDAD

Con este resultado, no solo se mantuvo en lo más alto, sino que también le puso un freno a Nacional en su mejor momento de la temporada y lo dejó prácticamente afuera de la lucha por el título.

Tras dos derrotas en las dos primeras fechas del Clausura, el Tricolor despidió a Jorge Bava y sumó a Daniel Carreño, quien de esa forma comenzó su tercer ciclo al frente del club luego de los de 2002-2003 y 2007.

PUBLICIDAD

Bajo sus órdenes, el equipo disputó 13 encuentros entre dicho torneo y la Copa Uruguay, en los que sumó diez triunfos y tres igualdades que lo llevaron a depender de sí mismo para conseguir el bicampeonato uruguayo.

Sin embargo, la derrota de este domingo dejó a Nacional a cuatro unidades de Liverpool cuando solo quedan nueve por disputarse y de esa forma prácticamente le dijo adiós a toda posibilidad de hacerlo.

También este domingo, Montevideo City venció por 3-1 a Cerro con un gol de Eduardo Agüero y dos de Nahuel da Silva que le permitirán luchar hasta el final.

Jugadas doce fechas del Clausura, Liverpool tiene 27 puntos, los Ciudadanos acumulan 25 y el Tricolor quedó con 23.

En otros encuentros de la jornada, Progreso venció por 0-1 a Montevideo Wanderers con un tanto de Nahuel López y Cerro Largo se impuso por 2-0 a Boston River con anotaciones de Andrés Córdoba y Jhonatan Piegas.

Un día antes, Deportivo Maldonado venció por 2-1 a Danubio con goles de Juan Ginzo y de Renato César y Albion derrotó por 1-3 a Central Español con un tanto de Carlos Airala y dos de Tobías Figueroa.

Con esos resultados, Progreso, Danubio y Central Español siguen ocupando los tres últimos lugares en la Tabla del Descenso, mientras Cerro Largo respiró y Montevideo Wanderers se mantiene muy complicado y esperando que los de abajo no sumen.

Juventud y Peñarol igualaron 0-0 en un partido que dejó al Aurinegro prácticamente afuera de la lucha por el Clausura, aunque lo mantuvo al frente de la Tabla Anual acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

PUBLICIDAD

No obstante, el equipo de Diego Aguirre solo pudo ganar uno de sus últimos cinco encuentros y Deportivo Maldonado se le puso a apenas dos unidades.

Defensor Sporting y Racing igualaron 3-3 con dos tantos de Lautaro Navarro y uno de Alan Torterolo para el local y uno de Navarro en propia portería, uno de Sebastián da Silva y otro de Juan Bosca para el visitante. EFE

PUBLICIDAD