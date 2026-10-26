Sport Huancayo toma el liderato del Clausura peruano

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Lima, 25 oct (EFE).- Sport Huancayo asumió este fin de semana el liderato en solitario del Torneo Clausura del fútbol peruano, cuando solo faltan cuatro fechas para la culminación de la competencia, en la que es seguido con tan solo un punto menos por Universitario de Deportes.

El Rojo Matador goleó el sábado por 4-1 a Alianza Atlético con anotaciones del argentino Nahuel Luján, el ecuatoriano Daniel Porozo y los nacionales Jean Franco Falconí y Diego Carabano, mientras que para su rival descontó el ecuatoriano Cristian Penilla.

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Con este resultado, Huancayo alcanzó las 28 unidades y se encaramó en la cima de la tabla de clasificación al también aprovechar la derrota por 3-1 que sufrió el hasta entonces colíder Sporting Cristal en su visita al Cusco FC.

Los celestes de Lima sufrieron dos goles anotados por el argentino Facundo Callejo y otro por el nacional Aldair Fuentes, mientras que el creativo Martín Távara descontó con un tiro libre en los minutos finales del encuentro.

El Sporting se quedó, de esa manera, con 25 unidades y bajó a la cuarta posición, con dos puntos menos que el Universitario, que llegó a 27 tras golear por 3-0 al Juan Pablo II en un partido disputado en el Estadio Monumental de Lima.

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La U selló su victoria, y el asedio al liderato, con goles del nacional Edison Flores, el ítalo-peruano Gianluca Lapadula y el argentino Lisandro Alzugaray.

A su turno, Deportivo Garcilaso avanzó a la tercera posición, con 25 puntos pero mejor diferencia de goles, tras golear por 4-1 al Chankas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco.

Los goles del Garcilaso fueron anotados por el argentino Facundo Castelli, el uruguayo Agustín González Pereira y el peruano Christopher Olivares, en dos ocasiones, mientras que el colombiano Jarlín Quinteros descontó para Chankas.

Melgar y Alianza Lima también se mantuvieron al acecho al alcanzar 25 puntos, pero con peor diferencia de goles, tras vencer al UTC por 1-2 y al CD Moquegua por 0-1, respectivamente.

La victoria del Melgar fue sellada con goles del argentino-peruano Bernardo Cuesta y del uruguayo Nicolás Quagliata, mientras que la de Alianza por el argentino Alan Cantero.

En otros resultados de la jornada, el Atlético Grau empató 1-1 con el ADT, Comerciantes Unidos venció por 3-1 al Cienciano y Sport Boys derrotó por 4-2 al FC Cajamarca. EFE