Olimpia sigue firme en la cima del Apertura en Honduras

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Tegucigalpa, 25 oct (EFE).- Olimpia, con el uruguayo Eduardo Espinel en el banquillo, se impuso este domingo por 1-0 a Universidad Pedagógica y se mantiene en la cima del torneo Apertura de Honduras, al cierre de la undécima jornada, en la que Motagua venció por 2-0 a Juticalpa.

El único gol del encuentro lo anotó el colombiano Yustin Arboleda, quien convirtió un penalti para darle el triunfo a Olimpia, que suma 26 puntos, dos más que el Real España, segundo con 24 unidades, tras vencer el sábado por 4-3 al Platense, que ocupa la undécima posición con ocho enteros.

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Universidad Pedagógica, que marcha en el octavo puesto con doce puntos, buscó el empate, pero no logró superar la defensa del Olimpia, que conservó la ventaja hasta el final del encuentro.

En otro partido de este domingo, el Motagua, vigente campeón, venció por 2-0 al Juticalpa, dirigido por el colombiano John Jairo López.

Aarón Barrios y Jordan García anotaron los goles del Motagua, que bajo la dirección del español Javier López se mantiene en la cuarta posición con 22 puntos, los mismos que tiene el Marathón, tercero por mejor diferencia de goles.

El encuentro, disputado en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, fue dominado por el Motagua, que dispuso de varias ocasiones para ampliar la diferencia, aunque no logró concretarlas.

El sábado, el Marathón, que tiene el argentino Silvio Rudman como timonel, empató 2-2 en su visita al Independiente, que tiene al español Juan Francisco García como entrenador.

Por su parte, el Choloma, bajo la conducción del argentino Héctor Vargas, derrotó por 3-1 al Génesis, dirigido por el portugués Fernando Mira.

La jornada comenzó el viernes con el empate 3-3 entre el Olancho, del argentino Mauro De Giobbi, y el Estrella Roja. EFE