Muere atropellado un niño de siete años en una urbanización de Hornachuelos

17/08/2023 Agente de la Guardia Civil de Tráfico. POLITICA GUARDIA CIVIL

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Un menor de siete años de edad ha fallecido atropellado en la tarde de este domingo 25 de octubre en la urbanización Pajares de la localidad cordobesa de Hornachuelos, una zona de chalets y parcelas cercana a Palma del Río.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, un aviso del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 recibido sobre las 18.50 horas solicitaba la presencia de las fuerzas del orden por un atropello a un menor registrado en la urbanización Pajares.

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Acto seguido se dio aviso de inmediato a Guardia Civil y Policía Local. Fuentes sanitarias han confirmado al 112 la muerte de un niño de siete años y por el momento no han trascendido más datos del suceso.