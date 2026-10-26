'Clayface' lidera la taquilla con 43 millones de dólares de recaudación

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Redacción Internacional, 26 oct (EFE).- El filme 'Clayface', basada en un personaje de DC Comics, lidera la taquilla este fin de semana con una recaudación de 43 millones de dólares en todo el mundo, seguido por 'You Can See Everything’, que en su segunda semana alcanza 45 millones de dólares de recaudación solo en Norteamérica.

'You Can See Everything’, el documental de casi tres horas dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim sobre la figura de Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos y condenada por estafa, solo se ha estrenado en Norteamérica pero su éxito está rompiendo todos los pronósticos.

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En esta segunda semana ha recaudado más que en su debut y ha pasado de 855 a 2.655 salas de cine. El primer fin de semana recaudó 15 millones, mientras que este suma 19,5 millones.

Hasta hace dos meses el filme, distribuido por la prestigiosa A24, se había mantenido en secreto hasta que se pudo ver por primera vez el pasado septiembre en el Festival de Telluride (Colorado, Estados Unidos).

'Clayface' debuta en el número uno con 3.458 salas en Norteamérica. De los 43 millones recaudados, 24 millones fue en Norteamérica -Canadá y Estados Unidos- y 19 millones en el resto del mundo.

El filme está protagonizado por Rhys Harries que da vida a Matt Hagen, un actor de éxito de Hollywood cuyo ascenso a la fama se ve truncado cuando las acciones de un jefe del crimen de la ciudad de Gotham lo deja horriblemente desfigurado.

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En el ecuador de la taquilla desembarca el filme de animación 'Wildwood', que debuta en el tercer puesto el fin de semana de su estreno con 11,6 millones de dólares, supera sus previsiones y cuenta con con el respaldo de críticas excelentes (100 % en Rotten Tomatoes y calificación 'A' en las encuestas de CinemaScore).

'Streetfighter', que la semana pasada debuto como líder de taquilla, baja hasta el cuarto puesto este fin de semana con 8,6 millones de dólares recaudados en Estados Unidos y acumula 79,6 millones de dólares en todo el mundo.

'Wicker' protagonizada por Alexander Skarsgard y Olivia Colman desembarca en el quinto puesto de la taquilla el fin de semana de su estreno en Norteamérica -único mercado en el que se ha estrenado- con 5,7 millones de dólares de recaudación.EFE

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