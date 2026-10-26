26/10/2026 Juls Janeiro evita mojarse en la guerra entre Beatriz Trapote y Belén Esteban pese a su apoyo público a su tía. Juls Janeiro ha vuelto a situarse en el foco mediático por la polémica familiar que enfrenta a su tía Beatriz Trapote con Belén Esteban. Después de mostrar su apoyo a la mujer de Víctor Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique se ha encontrado de nuevo con la prensa, aunque ha preferido por primera vez no pronunciarse sobre la controversia. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Juls Janeiro ha vuelto a situarse en el foco mediático por la polémica familiar que enfrenta a su tía Beatriz Trapote con Belén Esteban. Después de mostrar su apoyo a la mujer de Víctor Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique se ha encontrado de nuevo con la prensa, aunque ha preferido por primera vez no pronunciarse sobre la controversia.

A la salida de un centro comercial, la joven ha intentado despedirse de los reporteros con amabilidad, dejando claro que no tenía tiempo para atenderlos. "Yo os quiero siempre, pero es que tengo mucho trabajo", ha asegurado mientras continuaba su camino. Ante la insistencia de los periodistas, ha vuelto a disculparse: "Lo siento, es que tengo mucho trabajo, mi amor".

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Aunque ha evitado responder a las preguntas, su silencio ha sido especialmente significativo al ser preguntada si continúa apoyando a su tía y qué opina de las últimas declaraciones sobre Víctor Janeiro. Tampoco ha querido entrar en la polémica con la colaboradora televisiva, ni valorar las palabras de Beatriz sobre sus hijos y el parentesco que les une con Andrea Janeiro.

La relación entre los primos ha vuelto a estar en el centro del debate después de que la periodista defendiese que sus hijos son también sobrinos de Belén Esteban y que Andrea siempre ha tenido las puertas abiertas para compartir tiempo con ellos. Unas declaraciones que han reavivado las diferencias entre ambas familias y a las que la colaboradora ha respondido públicamente.

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Por último, Juls tampoco ha aclarado si sus padres le han dado algún toque de atención por su posicionamiento en esta disputa. Sin entrar en detalles ni alimentar la controversia, la joven ha optado por refugiarse en sus obligaciones profesionales y dejar sin respuesta las cuestiones que rodean a su familia.