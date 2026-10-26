Anthropic, demandada por los herederos de Elvis Presley por usar sus canciones

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Redacción Internacional, 26 oct (EFE).- Los propietarios de la música de Elvis Presley demandaron a la empresa de inteligencia artificial Anthropic, alegando que ha entrenado sus modelos con más de 200 canciones del artista sin su permiso, y la acusan de infracción de derechos de autor.

La demanda, presentada ante un tribunal de California en nombre de varias partes, solicita un juicio con jurado y una indemnización por daños y perjuicios de más de 41 millones de dólares, es decir, 150.000 dólares por canción, informa The New York Times.

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Los propietarios de la música —entre los que se encuentran la empresa de licencias Authentic Brands Group, Raleigh Music Publishing, varios fideicomisos y al menos un particular— también acusaron a Anthropic, la compañía detrás del popular chatbot Claude, de eludir las medidas de protección de la música y de eliminar o alterar la información sobre la gestión de los derechos de autor de las canciones.

"Los demandantes vinculados a Elvis inician esta acción para hacer valer sus derechos exclusivos frente a una parte demandada que ha construido todo su modelo de negocio basándose en la infracción de los derechos de autor a una escala nunca antes vista", señala la demanda que reproduce el Post.

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Según la denuncia, Anthropic infringió los derechos de autor de 274 canciones de Presley, incluidos éxitos como 'All Shook Up', 'Can’t Help Falling in Love' y 'Return To Sender'.

Un representante de Anthropic declaró el domingo, en un breve comunicado, que la empresa no está de acuerdo con las acusaciones y que tiene la intención de defenderse en el proceso judicial.

La semana pasada, la compañía musical Reservoir demandó a Anthropic, acusándola de sustraer letras y melodías protegidas por derechos de autor de canciones como 'Big Yellow Taxi', de Joni Mitchell, y 'Papa Don’t Preach', de Madonna, además de temas de grupos como Kings of Leon y Evanescence, recuerda el diario neoyorquino.

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En enero, Universal Music Group (UMG) también presentó una demanda contra Anthropic por 3.000 millones de dólares. UMG sostiene que la empresa de inteligencia artificial desarrolló Claude utilizando "bibliotecas pirateadas" de canciones.

Y este mes, Anthropic solicitó al juez que lleva el caso que dictamine que sus acciones están amparadas por las leyes de "uso legítimo". EFE