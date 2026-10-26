La compañía argentina Piel de Lava regresa al Temporada Alta de Girona con la sátira 'Parlamento'

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La compañía argentina Piel de Lava regresa al Festival Temporada Alta de Girona con 'Parlamento', una comedia distópica sobre el poder político "en un mundo al límite del colapso" que se podrá ver el 30 de octubre en el Teatre de Salt.

En la obra, cuatro diputadas debaten, votan leyes y cantan himnos desde una nave espacial mientra la Tierra arde, en una propuesta que combina ciencia ficción, humor y crítica política, informa este lunes el festival en un comunicado.

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La obra, protagonizada por Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Laura Paredes y Valeria Correa, parte de "una observación tan irónica como reconocible: la sensación de que, a veces, los representantes políticos viven completamente alejados de los problemas de la ciudadanía".

A través de este escenario de ciencia ficción, las creadoras exploran la teatralidad de los discursos políticos contemporáneos y los mecanismos que sostienen la representación institucional, pero en lugar de un tono solemne, recurren al absurdo, la ironía y la exageración.

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Además de 'Parlamento', la compañía bonaerense representará 'Petróleo' en La Villarroel de Barcelona este lunes y martes en el marco de Flaix de Tardor-BCN, iniciativa de Temporada Alta en la capital catalana, una obra que se vio en el festival en 2022 y en la que dan vida a 4 trabajadoras de una explotación petrolera en la Patagonia en un cuestionamiento de los estereotipos de género y una exploración de la construcción de la masculinidad.