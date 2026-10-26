Al menos trece muertos en un ataque del Ejército y las fuerzas de Rusia en Malí

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Al menos trece personas, entre ellas siete menores, han muerto este lunes a causa de un ataque atribuido al Ejército de Malí y Africa Corps contra una localidad cerca de la frontera con Mauritania.

El grupo separatista tuareg Frente de Liberación de Azawad (FLA) ha denunciado en sus redes sociales un ataque con "drones 'Bayraktar' en la zona de Hassi Laghdaf", una localidad fronteriza con Mauritania, que "habría causado trece muertos, entre ellos siete niños y dos mujeres pertenecientes a dos familias".

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"Este atroz crimen, perpetrado por las fuerzas terroristas de FAMA (Fuerzas Armadas malienses) y mercenarios rusos, forma parte de la política de tierra arrasada que persigue este dúo criminal", ha señalado, aludiendo al grupo paramilitar ruso Africa Corps.

En la misma nota, el FLA ha trasladado "sus más sentidas condolencias y su más sincera solidaridad" a los familiares de las víctimas, antes de reafirmar su "compromiso con la protección" de los civiles y el "respeto a la vida y la seguridad".

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Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.