Expresidente chileno Boric da las gracias a Lula por "por sostener la esperanza del mundo"

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Santiago de Chile, 25 oct (EFE).- El expresidente chileno Gabriel Boric (2022-2026) felicitó este domingo al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y le dio las gracias "por sostener la esperanza del mundo".

"¡Qué alegría más grande nos acaba de dar el pueblo brasileño! Gracias viejo lindo por nunca dejar de luchar, por sostener la esperanza de un mundo", indicó el exmandatario izquierdista en su cuenta de X.

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Boric, amigo de Lula y quien viajó a Brasil para seguir los comicios, también agradeció al líder del Partido de los Trabajadores (PT) por su "compromiso con la humanidad".

"¡Te queremos! Con la esperanza intacta", agregó el exgobernante chileno.

Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,76 % de los votos, frente al 48,24 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99,81 % de las urnas escrutadas.

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Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda vuelta a su adversario.

Lula, que partía con desventaja después de la primera vuelta, asumirá su cuarto mandato -segundo consecutivo- el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad.

Nunca antes en la historia de Brasil un presidente fue elegido en cuatro ocasiones diferentes.

La victoria de Lula también pone freno al giro a la derecha que experimenta América Latina en los últimos años alentado por el presidente estadounidense, Donald Trump. EFE