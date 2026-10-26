El CEO de Audi desata la polémica en Alemania tras intervenir en la campaña de Trump

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Fráncfort (Alemania), 26 oct (EFE).- El consejero delegado del fabricante alemán Audi, Gernot Döllner, desató la polémica en Alemania tras intervenir en un acto electoral del presidente estadounidense, Donald Trump, lo que le ha granjeado numerosas críticas este lunes de los sindicatos, la prensa y hasta del jefe del estado alemán de Baja Sajonia (noroeste).

La presidenta del sindicato alemán IG Metall, Christiane Benner, y la del comité de empresa del grupo Volkswagen, Daniela Cavallo, criticaron hoy la aparición el sábado pasado de Döllner en un acto de campaña de Trump en el estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos.

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"La forma en que Gernot Döllner se ha presentado a sí mismo y a Audi en EE.UU. resulta sumamente vergonzosa, políticamente inaceptable y es indigna tanto de la empresa como, sobre todo, de los trabajadores de Audi", dijo Benner en un comunicado.

"Döllner infringe de manera flagrante las propias normas de la empresa, que exigen expresamente mantener la neutralidad política de cara a las elecciones", añadió la presidenta de IG Metall.

La presidenta de IG Metall, el sindicato del sector del metal y la electrónica en Alemania, es consciente de la importancia del mercado estadounidense para el futuro de Volkswagen pero exige a la dirección del grupo Volkswagen "una postura clara y vinculante sobre el futuro de las plantas" en Alemania.

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Por su parte, Cavallo también criticó duramente la presencia de Döllner en un acto de campaña de Trump.

"Varios minutos repletos de racismo, sexismo, xenofobia, transfobia y desprecio por la democracia; y, de repente, uno de los máximos representantes de nuestro grupo sube al escenario y participa activamente en la campaña electoral", declaró Cavallo en una entrevista interna, según informan medios alemanes.

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La decisión de Audi de abrir una fábrica en Alemania puede tener sentido desde un punto de vista estrictamente empresarial porque el mercado estadounidense es uno de los más grandes y lucrativos del mundo y la cuota de mercado del grupo VW en ese país es baja, según Cavallo.

Además, los aranceles a las importaciones aprobados por Trump cuestan al grupo VW miles de millones de euros, por lo que hay argumentos de peso a favor de incrementar la producción en ese país.

Döllner, que es el máximo responsable de las marcas de lujo Audi, Bentley y Lamborghini, así como del fabricante de motocicletas Ducati, justificó su aparición junto a Trump porque consideró que iba en el interés de la empresa, si bien reconoció que ha suscitado incomprensión porque el anuncio ha sido interpretado como una señal política.

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Explicó que, junto con el director de Producción de Audi, Gerd Walker, se encontraba en Georgia para avanzar las negociaciones sobre una planta en EE.UU. y se les pidió que presentaran sus planes públicamente junto a Trump.

También defendió la decisión de construir una fábrica en suelo estadounidense, porque la producción local en ese país es de gran importancia estratégica y económica para Audi, ya que EE.UU. es el segundo mayor mercado de vehículos de la gama alta más grande del mundo.

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El presidente del estado federado de Baja Sajonia, el socialdemócrata Olaf Lies, que es miembro del consejo de supervisión de Volkswagen, y la prensa alemana también críticaron la aparición de Döllner en la campaña electoral de Trump.

Trump anunció el sábado por sorpresa la construcción de una fábrica de Audi en Perry (Georgia). A continuación, Döllner, que es miembro del consejo de administración del grupo Volkswagen, subió al escenario y agradeció al presidente su apoyo.

Al día siguiente, el domingo, Audi anunció oficialmente que quiere abrir su primera fábrica en EE.UU., en el estado de Georgia, en la que invertirá de 4.000 millones de dólares (3.600 millones de euros) y creará 4.500 empleos nuevos.

La planta, que contará con una capacidad de producción anual de 200.000 vehículos, comenzará a construirse en 2027.

La producción de todocaminos de la gama alta, desarrollados específicamente para satisfacer las necesidades de los clientes norteamericanos, se iniciará a principios de la década de 2030. EFE

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