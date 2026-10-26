Antonio Tejado, serio en su última visita al juzgado tras la publicación del libro de su tía, María del Monte

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MADRID (CHANCE)

Antonio Tejado continúa cumpliendo con sus obligaciones judiciales mientras la expectación crece en torno al libro con el que su tía, María del Monte, se ha abierto como nunca sobre las experiencias que han marcado su vida. El sobrino de la artista, que permanece en libertad provisional a la espera del juicio por su presunta implicación en el asalto a la vivienda de la cantante y su mujer, Inmaculada Casal, ha vuelto a acudir a los juzgados de Sevilla para cumplir con la obligación de firmar ante el juez. Una cita en la que ha evitado pronunciarse sobre la publicación de la obra, titulada 'Si el corazón se equivoca, se le perdona', y sobre las reflexiones de su tía acerca del perdón y las decepciones.

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Con semblante serio y sin detenerse ante las preguntas de la prensa, Antonio ha abandonado las dependencias judiciales sin aclarar si ha leído el libro, que llegó a las librerías el pasado 7 de octubre. Tampoco ha querido valorar las palabras de María del Monte, que recientemente se ha sincerado sobre algunas de las experiencias más difíciles de su vida. Durante su salida, el sobrino de la cantante se ha mostrado reservado y se ha limpiado los ojos mientras caminaba, sin ofrecer explicaciones sobre su estado de ánimo.

La publicación de las memorias de la artista ha despertado un especial interés por la posibilidad de que se refiera a la profunda fractura familiar que se produjo tras el violento asalto que sufrió en su domicilio de Gines en agosto de 2023. En su libro, María reflexiona sobre los errores, las decepciones y la importancia de saber perdonar. Una de las frases que más atención ha suscitado es la que pronunció al hablar de su manera de afrontar el daño: "Yo soy de perdonar porque no me gusta tener esa sensación de rencor en el cuerpo porque no me hace bien a mí, pero mi perdón tiene memoria". La cantante también reconoció que, aunque intenta dejar atrás el resentimiento, no olvida aquello que le ha hecho daño en el corazón.

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Aunque María no ha señalado directamente a su sobrino en estas reflexiones, sus palabras han vuelto a situar en el centro de la actualidad la relación entre ambos, deteriorada desde que la investigación judicial apuntó a la presunta implicación de Tejado en el robo. El procedimiento continúa pendiente de juicio y el acusado mantiene su inocencia. La defensa de la cantante y su pareja sostiene la acusación contra él, mientras que será la Justicia la que determine las responsabilidades correspondientes.

Otro de los interrogantes que rodean a la familia es la posible coincidencia de tía y sobrino en la boda de Chema Tejado, hermano de Antonio, prevista para finales de octubre. La asistencia de María del Monte al enlace ha generado expectación por la posibilidad de un reencuentro familiar, aunque por el momento no se ha confirmado que vaya a producirse. Preguntado también por esta cuestión, Antonio ha optado por guardar silencio, manteniendo la discreción que ha marcado sus últimas apariciones públicas.

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