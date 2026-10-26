Al menos 60 muertos en dos ataques contra la comunidad cristiana de Etiopía, denuncia la Iglesia ortodoxa

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Al menos 60 personas han muerto en una serie de ataques perpetrados contra la comunidad cristiana de Etiopía en una provincia en el centro del país y al sur de la capital, Adís Abeba, ha denunciado este lunes el patriarca de la Iglesia ortodoxa etíope.

Las víctimas eran fieles ortodoxos que han fallecido en dos ataques distintos efectuados los pasados 20 y 24 de octubre en dos distritos distintos de la provincia de Arsi, en la región de Oromía. Además, según ha denunciado el Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo en un comunicado difundido por el diario 'Addis Standard', más de 20 personas han resultado heridas de gravedad y una veintena de viviendas han sido incendiadas.

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La Iglesia encabezada por el Patriarca Abuna Matías I ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas, antes de condenar "una crueldad y un sufrimiento extremadamente trágicos infligidos a nuestros ciudadanos", incidiendo en que "un acto tan abyecto es totalmente inaceptable según cualquier enseñanza religiosa o principio de Derechos Humanos".

El portavoz del Gobierno regional, Hailu Adugna, ha atribuido la violencia a la Coalición por la Supervivencia de las Fuerzas Populares Etíopes (CSFPE), conformada el pasado septiembre por siete grupos políticos y armados, entre ellos el Ejército de Liberación Oromo (OLA, por sus siglas en inglés), con el objetivo declarado de expulsar del poder al primer ministro Abiy Ahmed.

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En declaraciones recogidas por el citado diario, ha señalado que la Coalición "ante sus crecientes pérdidas, intenta desviar la atención del Gobierno y agravar el conflicto interno", unas acusaciones rechazadas por el OLA, que afirma luchar para reclamar mayores derechos en favor del pueblo oromo.

De acuerdo a un informe del Consejo Etíope de Derechos Humanos difundido el pasado julio, más de 450 personas han muerto en ataques en esa zona durante los cuatro años anteriores, una gran parte de ellos dirigidos a la Iglesia ortodoxa etíope Tewahedo.

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