Congresista Elvira Salazar reconoce a Trump y Rubio el mérito por la vuelta de Machado

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Washington, 25 oct (EFE).- La congresista republicana de Florida María Elvira Salazar, quien busca la reelección en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, atribuyó este domingo al presidente estadounidense, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, el regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela.

"El mérito es del presidente Trump y del secretario Marco Rubio por ayudar a allanar el camino para el retorno de la democracia a Venezuela", escribió la representante en su cuenta de la red social X, donde adjuntó un video en el que analizaba la vuelta de la opositora al país caribeño.

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Salazar, calificó la jornada como "¡Un día grande y glorioso para Venezuela!", aseguró que "la historia de Venezuela cambia de repente y para siempre" porque Machado "está de vuelta para hacer su rol de organizar las fuerzas de oposición para unas próximas elecciones presidenciales".

“Hoy la esperanza regresa a Venezuela”, afirmó la congresista, que confía en que este sea el primer paso para que en el país haya “unas elecciones libres y transparentes auspiciadas por Estados Unidos”.

Machado, que salió de Venezuela a principios de diciembre de 2025, de forma clandestina, para viajar a Oslo con motivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz, regresó este domingo a su país y reapareció en una misa en la localidad de Santa Rosa, donde fue recibida con abrazos por seguidores de su partido, Vente Venezuela (VV).

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Aunque Trump aseguró poco después de conocerse la noticia del regreso que no sabía nada del asunto, Rubio afirmó que la vuelta de María Corina Machado a Venezuela se debía a la labor de mediación de su país.

"Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos, las cuales ya han hecho posible la liberación de cientos de presos políticos y el retorno del exilio de cientos de figuras de la oposición política", explicó en un mensaje en su cuenta de la red social X.

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Rubio aseguró que "Estados Unidos espera que se sigan respetando las libertades de todos los sectores de la política venezolana".

Y confió en que "todos los actores políticos apoyen estas conversaciones, que representan la mejor oportunidad que ha tenido Venezuela en treinta años para lograr, de manera pacífica, no solo unas elecciones libres y justas, sino también una democracia duradera". EFE

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