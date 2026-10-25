Agencias

Principales titulares de los periódicos para el lunes 26 de octubre

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Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

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-- "María Corina Machado regresa a Venezuela: 'Estoy con ustedes'"

-- "Los buques de Rabat trataron de dificultar su localización en aguas de Ceuta"

ABC

-- "María Corina Machado regresa a Venezuela para liderar el cambio"

-- "Esperanza en las calles de Caracas:'Bienvenida a nuestra presidenta real'"

EL MUNDO

-- "Caos total con la 'Ley de Nietos': los hijos de los excluidos por el Supremo sí podrán votar"

-- "María Corina regresa para liderar la transición"

EL PERIÓDICO

-- "Los Mossos investigan quién movilizó a los jóvenes que saquearon el centro de Barcelona"

-- Entrevista a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: "Por invertir en vivienda no eres un buitre si tienes un lucro limitado"

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