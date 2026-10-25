Lunin: "Hay que seguir mejorando porque tenemos muchas cosas para mejorar"

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Redacción Deportes, 25 oct (EFE).- El ucraniano Andriy Lunin, que este domingo sustituyó al belga Thibaurt Courtois en la portería del Real Madrid, dijo, tras la victoria ante el Barcelona, que "hay que seguir mejorando" porque a su juicio su equipo tiene "muchas cosas para mejorar".

En declaraciones a Real Madrid TV. Lunin considera que fueron claves "la disciplina, la actitud y las ganas". "En algunos momentos estábamos dominando el partido, pero en la mayoría el Barcelona ha tenido más balón. Jugar fuera es muy complicado. Hoy eran importantes los tres puntos porque todos sabemos cómo está la cosa", dijo.

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Al recordar la parada al cabezazo de Gerard Martín, Lunin dijo: "Me gusta la frase de Nuno que siempre dice: ‘Bien entrenado’. Es fruto del trabajo diario".

Asimismo destacó el trabajo en equipo. "Es trabajo colectivo. Cuando puedes dominar, hay que dominar el partido y jugar bien. Y dejar la portería a cero. Pero cuando el partido va difícil contra grandes rivales, como el de hoy, hay que saber sufrir, manejar el partido y ser un equipo hasta el final".

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Para Lunin "es importante no parar y tampoco pensar mucho en eso para no distraerse". "Hay que seguir mejorando porque tenemos muchas cosas para mejorar. Tenemos un entrenador que acaba de llegar y tenemos que mejorar como equipo. Es un camino y nos queda mucho trabajo por delante", agregó.