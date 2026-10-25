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Los bomberos concluyen la evacuación de todos los afectados en el accidente de Fogars (Barcelona)

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Bomberos de Cataluña ha concluido la evacuación de "todos los afectados" que quedaban en el lugar del accidente del autobús de Fogars de Montclús (Barcelona), así como de las personas que esperaban el transporte más adelante en la carretera y que se han visto afectadas por el corte de la BV-5114.

Según han informado los Bomberos a través de un mensaje en la red social 'X', los equipos de emergencia han realizado tareas de búsqueda en el entorno del vehículo siniestrado con drones, efectivos terrestres y perros de venteo del Grupo Canino de Rescate (GRCR).

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En este sentido, el dispositivo movilizado ha descartado la presencia de personas en un radio de "varias decenas de metros alrededor del autobús", aunque los Bomberos volverán a rastrear la zona este lunes una vez se haya retirado el vehículo accidentado.

En declaraciones a los medios, la consellera de Salut del Govern de la Generalitat, Olga Pané, ha elevado a 7 los heridos graves por el siniestro.

Asimismo, el accidente ha provocado otros 18 heridos en estado menos grave y 58 en estado leve. El vehículo está en una zona de muy difícil acceso, tras caer por un talud de 20 metros.

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