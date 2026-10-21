Witkoff volverá a Oslo tras discutir en Rusia propuesta sobre proceso de paz en Ucrania

Guardar

Copenhague, 21 oct (EFE).- El enviado de la Casa Blanca para la guerra de Ucrania, Steve Witkoff, regresará a Oslo después de discutir en Rusia una propuesta para relanzar el proceso de paz en Ucrania, anunció este miércoles el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

"Tendremos probablemente una reunión en el aeropuerto. Esperamos algún tipo de información (sobre los contactos en Rusia). Creo que quizás estemos ahora en una fase en la que también los rusos buscan oportunidades para la diplomacia", dijo Støre a la televisión pública noruega NRK.

PUBLICIDAD

Noruega y Finlandia organizaron la víspera en Oslo, a petición de Kiev, una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y Witkoff.

Según reveló en una rueda de prensa posterior, Zelenski le transmitió a Witkoff varias ideas para impulsar los contactos, aunque apenas trascendieron algunos detalles genéricos sobre garantías de seguridad y la posibilidad de abordar la cuestión territorial al máximo nivel, entre líderes.

PUBLICIDAD

Witkoff viajará hoy a San Petersburgo para entrevistarse con la parte rusa.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó la víspera que Moscú estudiará la propuesta que lleve el emisario estadounidense, pero que no hará concesiones políticas.

El presidente de EE.UU, Donald Trump, presionó de nuevo ayer a Zelenski para que llegue a un acuerdo de paz con Rusia y se quejó de que su país sólo ha recibido "diésel caro" a cambio de la ayuda enviada a Kiev.

PUBLICIDAD

"Zelenski tiene que querer poner fin a esta guerra, si no lo hace, creo que será algo muy negativo", dijo Trump en respuesta a preguntas sobre la reunión en Oslo.

Las palabras de Trump llegan después de que haya firmado un acuerdo de compra de combustible a Rusia y aliviado sanciones a Moscú, en medio de una agudización de las tensiones entre su Gobierno y Zelenski, que ha denunciado demoras en las entregas de misiles interceptores Patriot, vitales en la defensa contra ataques rusos.

PUBLICIDAD

En su comparecencia en Oslo, Zelenski adoptó un tono más conciliador y aseguró que había recibido "señales positivas" en su conversación telefónica horas antes con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. EFE