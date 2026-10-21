Rusia derriba 373 drones ucranianos sobre 13 regiones y el mar Negro

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Moscú, 21 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 373 drones ucranianos de largo alcance sobre doce regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro, informó este miércoles el Ministerio de Defensa ruso.

"Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 373 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense ruso en su canal de Telegram.

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Ni las autoridades locales ni los medios rusos y ucranianos independientes reportaron daños en la infraestructura crítica rusa.

El gobernador de Smolensk, Vasili Anojin, informó en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, del derribo de 38 artefactos aéreos no tripulados sobre la región, mientras que su homólogo de Kaluga, Vladislav Shapshá, señaló que durante la pasada noche fueron neutralizados 21 drones sobre diez distritos.

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Por su parte, el gobernador de Tula, Dmitri Miliáyev, reportó el derribo de siete drones sobre su región.

Los militares de la agrupación Norte, que operan en las regiones ucranianas de Járkov y Sumi, donde las fuerzas rusas buscan crear una franja de seguridad, informaron a la agencia rusa TASS del derribo de 79 drones que volaban en dirección a Rusia. EFE

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