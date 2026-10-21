Detenida "influencer" brasileña en Egipto por movimientos "pornográficos" en las calles

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El Cairo, 21 oct (EFE).- Las autoridades egipcias han detenido en la ciudad de Alejandría, en el norte de Egipto, a una creadora de contenido brasileña y a su compañera de viaje acusadas de realizar en la calle "movimientos exhibicionistas pornográficos", entre otras acciones, y grabar las imágenes que fueron difundidas por la propia 'influencer', informaron este miércoles fuentes oficiales egipcias.

El Ministerio del Interior egipcio confirmó que al analizar "unos vídeos que circularon en las redes sociales", se pudo "identificar y arrestar en Alejandría a las dos mujeres que aparecen en los vídeos", según un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

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En los vídeos, de acuerdo con el departamento, se veía a las dos turistas "realizando movimientos exhibicionistas pornográficos, insinuaciones sexuales y acoso a peatones en varias calles en diversas provincias".

Y ambas, según la nota, "confesaron haber cometido los actos descritos, y admitieron haber grabado y difundido los vídeos en sus redes sociales para aumentar su audiencia".

Añadió que se han iniciado "los procedimientos legales y la Fiscalía se hizo cargo de la investigación", aunque hasta el momento no hay información de si ambas mujeres serán deportadas ni los cargos de los que se les acusa.

En la publicación, el ministerio difundió un vídeo en el que aparecen diferentes clips de ambas mujeres haciendo "twerking" en el interior de un microbús, así como montadas en una motocicleta, y posteriormente las fotos de las dos arrestadas.

Aunque el ministerio no identificó a la creadora de contenido, se trata de Mariana Alves Gadleha Pereira, conocida públicamente como Malévola, según informaron tanto su agencia de comunicación (vèru) como su defensa en sus cuentas oficiales de Instagram, que confirmaron que la 'influencer' había sido detenida en Egipto.

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La agencia dijo en un comunicado que "la defensa de la 'influencer' ya está en contacto con la Embajada de Brasil en El Cairo -la cual aún no se ha pronunciado públicamente- y con las autoridades competentes para acompañar el caso y asegurar que sus derechos y su integridad física sean respetadas".

Asimismo, pidió "cautela en la divulgación de las informaciones no confirmadas".

Desde el año pasado, las autoridades egipcias han reactivado una campaña de arrestos de creadores de contenido de TikTok y otras plataformas, con más de un centenar de detenidos.

La Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR) ha documentado esta campaña, iniciada en 2020, y sostiene que comenzó afectando principalmente a mujeres que publicaban vídeos bailando en redes sociales, pero que posteriormente se amplió a otros creadores de contenido y a personas acusadas de difundir opiniones consideradas contrarias a los valores sociales o religiosos.

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Las organizaciones de derechos humanos han cuestionado especialmente el uso del artículo 25 de la Ley de Ciberdelincuencia, que incluye una cláusula relativa a los "valores familiares", y han advertido de que esta disposición se ha aplicado de manera creciente contra ciudadanos por sus publicaciones en internet. EFE