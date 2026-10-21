La Justicia argentina unifica los juicios de Hotesur y Los Sauces y complica el horizonte de los Kirchner

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La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ha ordenado unificar los juicios orales por las causas de presunta corrupción 'Hotesur' y 'Los Sauces', revocando así la decisión previa de celebrarlos por separado. Esta resolución, que fija el inicio de un único debate oral para el próximo 23 de octubre, supone un revés para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, al fortalecer la hipótesis de la Fiscalía sobre la existencia de un único circuito de lavado de dinero.

La Sala I de Casación, con los votos a favor de los jueces Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña y la disidencia de Alejandro W. Slokar, ha admitido los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (UIF), según informa el diario 'Clarín'.

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Los magistrados han anulado así el desdoblamiento dispuesto inicialmente por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) al considerar que la decisión carecía de motivación debida y que "dos debates producirían dos sentencias", fragmentando la prueba de hechos estrechamente vinculados.

La unificación de ambos expedientes resulta clave para la estrategia de la acusación. Según el fiscal general Mario Villar, se investiga "una misma maniobra de lavado de activos, sólo que con dos empresas diferentes de la misma familia", con 16 imputados en común.

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La hipótesis fiscal sostiene que tanto la inmobiliaria familiar (Los Sauces) como la sociedad hotelera (Hotesur) fueron utilizadas como sociedades pantalla para recibir sobornos encubiertos de empresarios afines a cambio de adjudicaciones de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Hasta ahora, la división de los procesos abría una ventana a la defensa, el riesgo de que un eventual fallo absolutorio en el primer juicio pudiera invocarse como "cosa juzgada" para blindarse en el segundo. Al unificar las causas, el tribunal podrá reconstruir de forma integral el recorrido del dinero y evaluar simultáneamente operaciones que, según el citado medio, incluyeron sobreprecios, alquileres simulados e irregularidades contables. Se estima que el 86% de la facturación de Los Sauces provino de contratistas del Estado.

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IMPACTO POLÍTICO Y JUDICIAL

La decisión agrava el ya de por sí complejo panorama judicial de Fernández de Kirchner, quien ya cuenta con una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa 'Vialidad' y debe afrontar el juicio por los 'Cuadernos de las Coimas'. De ser hallada culpable en todos ellos, podría acumular tres condenas por delitos de corrupción.

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Por su parte, Máximo Kirchner deberá sentarse en el banquillo en plena carrera hacia las elecciones legislativas de 2027, en las que buscaría renovar su escaño en la Cámara de Diputados. Aunque sus fueros parlamentarios evitarían un ingreso inmediato en prisión, no impiden el desarrollo del juicio ni una eventual condena.

La defensa de la exmandataria se había opuesto a la reunificación, argumentando que sus operaciones comerciales fueron lícitas, facturadas y bancarizadas, y alertando de que cambiar el esquema judicial a escasos días del inicio previsto afectaría a las garantías de defensa.

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