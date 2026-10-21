Irene Urdangarín, descubrimos a su nuevo novio, al que ya ha presentado al Rey Juan Carlos

21/10/2026 Irene Urdangarín ha presentado al rey Juan Carlos a su nuevo novio. Irene Urdangarín vuelve a estar enamorada un año después de su ruptura con Juan Urquijo. Y buena prueba de ello y de que su relación sentimental va muy en serio y está totalmente afianzada es que la hija de la infanta Cristina ha aprovechado la última visita del Rey Juan Carlos a Sanxenxo para viajar desde Reino Unido a la localidad gallega con su nuevo novio para presentárselo oficialmente a su abuelo, al que está muy unida. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Irene Urdangarín vuelve a estar enamorada un año después de su ruptura con Juan Urquijo. Y buena prueba de ello y de que su relación sentimental va muy en serio y está totalmente afianzada es que la hija de la infanta Cristina ha aprovechado la última visita del Rey Juan Carlos a Sanxenxo para viajar desde Reino Unido a la localidad gallega con su nuevo novio para presentárselo oficialmente a su abuelo, al que está muy unida.

Siempre hermética con su vida privada, a la sobrina del Rey Felipe VI no le ha importado en esta ocasión la legión de cámaras que siguen al Emérito en cada uno de sus viajes a España y, lejos de esconderse, se ha dejado ver con su pareja en el Real Club Náutico de Sanxenxo y a bordo de la embarcación con la que dieron un paseo por la Ría gallega junto al Monarca, inmortalizando para la historia su primer encuentro con una improvisada sesión de imágenes en las que su chico y ella posaron a ambos lados de Don Juan Carlos con una gran sonrisa.

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El nuevo amor de Irene se llama Fernando Echevarría, tiene 31 años -10 más que ella- y trabaja y reside en Londres, donde la prima de la Princesa Leonor estudia un Grado de Hostelería y Turismo en la Universidad de Oxford Brookes. El pasado mayo se cruzaron sus caminos en la capital británica, su historia de amor se ha consolidado a pasos agigantados, y el Emérito no sería el único miembro de la familia que ya conocería al novio de la hija de la infanta Cristina.