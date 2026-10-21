SpaceX y Tesla estudian su fusión para crear un gigante tecnológico con el respaldo de Elon Musk

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El fundador y consejero delegado de SpaceX y Tesla, Elon Musk, ha mostrado su respaldo a una fusión entre ambas empresas, lo que daría lugar a un gigante tecnológico que le situaría entre las mayores compañías del mundo por capitalización bursátil, con cerca de 3,5 billones de dólares, y que supondría la mayor fusión empresarial de la historia.

Durante la conferencia de prensa con los analistas tras la presentación de los resultados de SpaceX, Musk afirmó que la unión de ambas compañías tendría "muchas ventajas" y sería una "buena idea", aunque no quiso dar por hecha la operación.

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Lo cierto es que SpaceX y Tesla han creado un comité para estudiar la posible fusión de ambas empresas, pero Musk ha dejado claro que no hay garantía de que la operación vaya a producirse.

Las declaraciones de Musk se producen tras conocerse que SpaceX se anotó un beneficio neto atribuido de 4.404 millones de dólares (3.926 millones de euros) en el tercer trimestre de 2026, en contraste con los 'números rojos' de 1.054 millones de dólares (940 millones de euros) contabilizados entre julio y septiembre del año pasado.

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De este modo, en los nueve primeros meses del ejercicio, la compañía de lanzamiento de cohetes, comunicaciones satelitales e IA logró reducir en un 58% sus pérdidas, que sumaron un total de 1.084 millones de dólares (966 millones de euros).

Los ingresos de SpaceX sumaron en el trimestre 14.575 millones de dólares (12.992 millones de euros), un 161% más que un año antes, impulsados por el crecimiento del 6% del negocio espacial, con 1.767 millones de dólares (1.575 millones de euros), pero especialmente del negocio de conectividad, que acoge Starlink, con una facturación de 5.248 millones de dólares (4.678 millones de euros), un 69,4% más.

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En los nueve primeros meses de 2026, la cifra de negocio de SpaceX alcanzó un total de 27.083 millones de dólares (24.141 millones de euros), un 97,5% más que entre enero y septiembre del año pasado, mientras que el Capex correspondiente a este periodo se situó en 48.069 millones de dólares (42.848 millones de euros), un 247% más que hasta septiembre de 2025.

El gurú tecnológico ha afirmado en su cuenta de X que, "por loco que suene, ya no es imposible" que SpaceX alcance un billón de dólares en ingresos en 2028.

Las acciones de SpaceX, cerraron la sesión del martes con un retroceso del 0,11%, subieron algo más de un 8% en el mercado 'after hours' tras conocerse las cuentas de la compañía.

Hoy será el turno de Tesla, que publicará sus resultados tras el cierre de las Bolsas en Europa.