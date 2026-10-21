Sanidad y GeSIDA desarrollarán nuevos protocolos clínicos frente al VIH en los centros penitenciarios

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El Ministerio de Sanidad y el Grupo de Estudio del Sida (GeSIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar nuevas actuaciones frente al VIH en el ámbito penitenciario, como el desarrollo de nuevos protocolos clínicos en los centros.

"La atención a las personas con VIH en las instituciones penitenciarias debe formar parte de una estrategia integral de respuesta a la infección, que garantice el acceso a la prevención, al diagnóstico precoz y a los tratamientos en condiciones de equidad", ha indicado la presidenta de la primera de las organizaciones, la doctora María Velasco, quien ha destacado el acuerdo recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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A su juicio, el entendimiento alcanzado permite avanzar en el objetivo expuesto "y reforzar el trabajo conjunto con los profesionales que atienden a esta población". Ello en el actual contexto en el que la prevalencia del VIH en las instituciones penitenciarias se ha reducido más de un 50 por ciento en los últimos 12 años, al pasar del 6 por ciento de 2012 al 2,9 por ciento de 2024, evolución que refleja avances en prevención y tratamiento, pero que convive con necesidades específicas de atención que requieren mantener y reforzar estrategias de prevención, diagnóstico precoz y seguimiento clínico.

También se ha progresado en el acceso al tratamiento antirretroviral, y es que en 2024, el 96,66 por ciento de las personas con VIH atendidas en el medio penitenciario recibía este tratamiento, por encima del objetivo del 95 por ciento establecido por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) para 2030. Además, durante ese año no se notificaron nuevos diagnósticos de sida entre la población penitenciaria durante su estancia en prisión.

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Ahora, se ha establecido un marco de trabajo conjunto durante dos años, prorrogable por otros dos, que permitirá realizar iniciativas dirigidas tanto a las personas privadas de libertad como a los sanitarios que las atienden. Entre sus principales líneas de actuación figuran el refuerzo de la formación especializada, la promoción de medidas preventivas, la elaboración de protocolos y documentos técnicos, el impulso de la investigación y la reducción del estigma y la discriminación asociados.

Además, se parte del reconocimiento de las particularidades epidemiológicas y asistenciales de la población reclusa, en la que confluyen factores de vulnerabilidad y una mayor frecuencia de determinadas enfermedades infecciosas. A ello se suma que la asistencia en los centros recae, en gran medida, en profesionales generalistas, que no siempre disponen de los mismos recursos especializados que los equipos hospitalarios.

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ELEVADOS PORCENTAJES DE ACCESO AL TRATAMIENTO

"La reducción de la prevalencia y los elevados porcentajes de acceso al tratamiento son avances importantes, pero no deben hacernos olvidar que todavía existen necesidades específicas en el ámbito penitenciario", ha insistido Velasco, que ha añadido que es necesario "seguir aprovechando todas las oportunidades para diagnosticar la infección, facilitar el acceso a las medidas preventivas y garantizar que las personas con VIH reciban una atención adecuada y mantengan sus tratamientos".

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Por ello, el texto incide en la mejora de la capacitación de los sanitarios, para lo que GeSIDA participará en el desarrollo de actividades formativas sobre prevención, diagnóstico y manejo clínico del VIH, dirigidas a médicos, profesionales de Enfermería, farmacéuticos y otros perfiles implicados en la atención sanitaria y social. Además, contempla la posibilidad de acreditar las actividades como formación sanitaria continuada, en coordinación con el Ministerio de Sanidad y las Administraciones competentes.

"La actualización de conocimientos y la formación específica de los profesionales son esenciales para mejorar la atención a las personas con VIH", ha declarado la presidenta de la entidad, al tiempo que ha expresado que la meta es "contribuir a que los avances científicos y terapéuticos lleguen también a los centros penitenciarios, facilitando herramientas prácticas que ayuden a los profesionales en la toma de decisiones clínicas.

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Por otro lado, se apuesta por la prevención, mediante acciones de información y educación sanitaria dirigidas a las personas privadas de libertad, actuaciones que incluirán la promoción del preservativo y la difusión de las herramientas de profilaxis preexposición (PrEP) y posexposición (PPE), dos estrategias que permiten reducir el riesgo de adquirir el VIH. De hecho, se prestará especial atención a colectivos que pueden presentar situaciones específicas de vulnerabilidad, como hombres que tienen sexo con hombres y las personas trans.

Reforzar la atención de otras infecciones que pueden coexistir con el VIH, especialmente las hepatitis virales, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y la tuberculosis, también será un asunto a abordar, por lo que se realizarán actividades específicas para mejorar la prevención, el diagnóstico y el manejo. Ello se alinea con las estrategias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el periodo 2022-2030 y con el 'Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección por el VIH y las ITS 2021-2030' de Sanidad.

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Otros apartados marcados son el impulso de la investigación sobre distintos aspectos de la infección por VIH en las instituciones penitenciarias y la reducción del estigma y la discriminación asociados. "El estigma sigue siendo una barrera para la prevención, el diagnóstico y la atención de las personas con VIH", ha declarado Velasco, que ha agregado que "en el entorno penitenciario, es especialmente importante desarrollar acciones de sensibilización que promuevan el respeto, la igualdad de trato y la confidencialidad".