La Eurocámara pide 40 millones más para reforzar el control de fronteras ante crisis como la de Ceuta

24/06/2025 Parlamento Europeo ECONOMIA OLRAT/REMITIDA AVA-ASAJA

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El Parlamento Europeo ha reclamado este miércoles aumentar en 40 millones de euros los fondos destinados a la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea en el presupuesto comunitario de 2027, con una enmienda que menciona expresamente la situación vivida este verano en Ceuta, y plantea reforzar los recursos disponibles para hacer frente a crisis migratorias como la registrada en la ciudad autónoma.

La propuesta forma parte de la posición presupuestaria aprobada por el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia), que plantea incrementar en 1.170 millones de euros el proyecto inicial del Ejecutivo comunitario, hasta alcanzar un total de 194.000 millones, aunque las cantidades todavía deberán negociarse con los gobiernos de los Veintisiete antes de su aprobación definitiva.

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En concreto, los eurodiputados proponen elevar hasta los 1.811,6 millones de euros la dotación del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, destinado a reforzar la vigilancia de las fronteras exteriores, prevenir la inmigración irregular y combatir la delincuencia transfronteriza.

La enmienda establece que el incremento propuesto "también deberá contribuir a abordar la situación en Ceuta", aunque no asigna una cantidad específica a la ciudad autónoma, sino que la incluye entre las necesidades que deberán atenderse con los recursos adicionales.

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En paralelo, otra modificación presupuestaria plantea aumentar en 10 millones de euros el Fondo de Seguridad Interior, hasta los 297,5 millones, para financiar medidas contra la trata de seres humanos, las redes criminales dedicadas al tráfico transfronterizo y los "ataques híbridos", especialmente en los Estados miembro situados en las fronteras exteriores de la Unión.

También en este caso, el texto presentado menciona expresamente "la reciente situación en la frontera de la UE en Ceuta" como ejemplo de los desafíos a los que deben responder estas actuaciones, que buscan reforzar la cooperación policial y la lucha contra la delincuencia organizada.

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"La defensa y la seguridad de nuestras fronteras, así como la lucha contra la inmigración ilegal, han de ser una prioridad irrenunciable para la Unión", ha afirmado la eurodiputada española del PP Isabel Benjumea, que ha negociado el informe en nombre de su grupo y ha aplaudido el aumento de los recursos para afrontar "inaceptables sucesos como el vivido en Ceuta este verano".

MÁS FONDOS PARA LA VECINDAD SUR, CON 50 MILLONES EN RESERVA

Por otra parte, la posición presupuestaria de la Eurocámara contempla aumentar en 60 millones de euros la financiación destinada a la cooperación con los países de la vecindad sur, entre ellos Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto, hasta alcanzar los 1.844 millones de euros, de los que 50 millones quedarían inicialmente consignados en una reserva.

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La propuesta establece que la Comisión Europea deberá supervisar el cumplimiento de los acuerdos de cooperación con terceros países, incluidas las disposiciones relativas a la seguridad y la gestión de fronteras, y presentar un informe exhaustivo al Parlamento y al Consejo como condición para liberar los recursos retenidos.

Además, la enmienda vincula el incremento presupuestario al apoyo a reformas políticas, económicas y sociales, la reconstrucción y la asistencia a refugiados, especialmente en Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria, así como a actuaciones para combatir la pobreza, el desempleo juvenil y las causas profundas de la migración.

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La posición del Parlamento, acompañada de una resolución aprobada por 400 votos a favor, 189 en contra y 84 abstenciones, abre ahora una fase de negociaciones con el Consejo de la UE, cuya primera reunión está prevista para el próximo 3 de noviembre, con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto comunitario para 2027 antes de que termine el año.