Bruselas defiende la presencia de UE en contactos técnicos para buscar la paz en Ucrania

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Bruselas, 21 oct (EFE).- La Comisión Europea defendió este miércoles la presencia de la Unión Europea (UE) en los contactos internacionales a nivel técnico que tuvieron lugar el martes en Oslo para buscar soluciones a la guerra en Ucrania, en los que participaron asesores de seguridad de la UE (Alemania e Italia), de Reino Unido y de la OTAN.

"El objetivo principal era explorar si los parámetros están ahí para un posible paso a conversaciones trilaterales o incluso multilaterales con Ucrania y Rusia presentes en la misma mesa. Los temas centrales de la discusión de ayer fueron el territorio, la seguridad y la prosperidad en la posguerra, y esperamos que, al regreso de la delegación de los EE. UU. de Rusia, se lleve a cabo una sesión de informe", explicó hoy en la rueda de prensa diaria de la Comisión la portavoz comunitaria Paula Pinho.

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Pinho explicó que la cita del martes en Oslo fue un "seguimiento" de otra reunión dos semanas antes en Miami y sirvió también para "hacer balance".

Para la UE, es "muy importante" estar sentada a la mesa y "ser capaces de presentar nuestra posición y que podemos participar en lo que es un objetivo compartido para poner fin a esta horrible guerra, que ha durado ya demasiado tiempo", añadió.

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Con esa presencia, los Veintisiete pueden "transmitir también cuál es nuestro mensaje directamente a aquellos que comparten el interés de poner fin a esta guerra, y por eso es bueno que hayamos tenido la ocasión de hacerlo", señaló.

El martes se reunieron en Noruega el presidente finlandés, Alexander Stubb; el enviado especial de EE. UU. para la guerra en Ucrania, Steve Witkoff; el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky; y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

A las conversaciones de Oslo asistieron también distintos asesores de seguridad nacional y Bruselas estuvo representada, según el medio Politico, por Björn Seibert, jefe de gabinete de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Al término, se anunció que Witkoff viajaría este miércoles a San Petersburgo para transmitir una propuesta para relanzar los contactos de paz planteada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre la que no trascendieron apenas detalles.

En cuanto a los rumores de un posible encuentro de mandatarios de Estados Unidos, Rusia y China en los márgenes de la cumbre APEC del próximo noviembre para abordar el fin de la guerra, sin la participación de Kiev, la misma portavoz enfatizó que "si hay una reunión para discutir sobre Ucrania, en primer lugar, Ucrania necesita estar allí".

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Por su parte, el portavoz de Exteriores, Christian Wigand, subrayó que "cualquier compromiso con las autoridades rusas es una buena ocasión para pedir a Rusia que ponga fin a su guerra ilegal de agresión contra Ucrania, y es importante mantener la presión sobre Rusia".

E insistió en que cuando se discute sobre Ucrania, "siempre hemos sido muy claros en que Ucrania debe estar sobre la mesa y también es muy importante (...) por supuesto, que Europa esté". EFE