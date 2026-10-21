Rusia protesta ante Letonia por su exigencia de despedir a empleados del consulado en Riga

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Moscú, 21 oct (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia citó este miércoles a la encargada de negocios de la Embajada de Letonia, Ramona Krasovska, a la que extendió una protesta por la exigencia de Riga de despedir a todos los empleados del departamento de asuntos sociales de la Embajada rusa en esta nación báltica.

"Exteriores citó a la encargada temporal de negocios de Letonia, R. Krasovska, a la que se le expresó una protesta decidida debido a la exigencia del Ministerio de Exteriores letón de despedir a todos los empleados del departamento de asuntos sociales en el Consulado en Riga", señaló la diplomacia rusa en un comunicado.

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Según Exteriores, este paso "pone en peligro las ayudas de pensiones y sociales para los casi 6.000 militares jubilados rusos y los miembros de sus familias".

"Dichas medidas de las autoridades letonas contradicen los compromisos del país en el marco del acuerdo intergubernamental ruso-letón sobre protección social de los militares jubilados rusos y sus familiares de 1994", indicó la diplomacia rusa.

La parte rusa señaló que "siempre ha cumplido estricta e íntegramente con sus obligaciones para con los militares jubilados rusos y sus familiares residentes en Letonia".

"Las autoridades letonas son plenamente responsables de la crisis artificialmente creada en el pago de las pensiones militares", señaló Exteriores, al instar "encarecidamente" a Riga de atenerse a la letra y el espíritu de este acuerdo internacional.

Las relaciones entre ambos países son extremadamente tensas, especialmente desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

Moscú acusa a Riga de reprimir a la minoría rusoparlante, cerca del 25 % de la población de esta nación báltica, y de demoler los monumentos de la era soviética, mientras que Letonia, perteneciente a la Unión Europea y a la OTAN, apoya a Ucrania. EFE

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