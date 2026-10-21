Rusia se queja ante Letonia por su demanda de expulsar a trabajadores de la Embajada en Riga

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El Ministerio de Exteriores de Rusia ha expresado su queja formal a la encargada de negocios de Letonia, Ramona Krasovska, después de que el Ministerio de Exteriores letón pidiera la expulsión de todos los trabajadores de asuntos sociales de la Embajada rusa en Riga.

"Se ha expresado una enérgica protesta ante la exigencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia de despedir a todo el personal de la oficina de asistencia social de la Sección Consular de la Embajada de Rusia en Riga", ha indicado el Ministerio de Exteriores ruso que señala que esto hace peligrar el pago de las pensiones y las prestaciones sociales de casi 6.000 pensionistas militares rusos y sus familiares residentes en Letonia.

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Estas acciones, según Moscú, violan los acuerdos bilaterales alcanzados en 1994 sobre protección social de pensionistas y militares rusos.

"Rusia siempre ha cumplido, de forma rigurosa e íntegra, con sus obligaciones para con los pensionistas militares rusos y sus familiares que residen en Letonia. Las autoridades letonas son las únicas responsables de esta crisis, creada artificialmente, en el pago de las pensiones militares", ha afeado.

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Letonia cuenta con casi una de cada tres personas de minoría de habla rusa entre su población de cerca de dos millones de habitantes. El trato a esta minoría es asunto recurrente de fricción entre Moscú y Riga.