El Parlamento de Portugal debate de urgencia la crisis de vivienda tras las protestas

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Lisboa, 21 de octubre (EFE).- El Parlamento de Portugal debatió de urgencia este miércoles la crisis de la vivienda después de aprobar un recurso presentado tras las protestas que se han venido sucediendo durante varios días en diversas ciudades del país.

La oposición votó en bloque a favor de un recurso presentado por el partido ecologista Livre al inicio de la sesión para celebrar el debate urgente de inmediato, tras varios desacuerdos procedimentales con el presidente de la Cámara, a quien los partidos acusaron de bloqueo y quien advirtió a los diputados de que "se ha sentado un precedente" con la decisión de hoy.

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En este sentido, el Partido Socialista (PS), el partido de extrema derecha Chega, Iniciativa Liberal (IL), Livre, el Partido Comunista Portugués (PCP), el Bloco de Esquerda (BE), el animalista PAN y el regionalista JPP votaron a favor, mientras que los partidos del Gobierno, el PSD y el CDS-PP, votaron en contra.

"Sabemos que se necesita una respuesta inmediata al problema de la vivienda y eso es lo que el país nos pide (...) Se trata de saber escuchar a la calle, a las familias, a la gente, y de que la gente sienta que aquí, en el Parlamento, tiene a alguien que la representa y la escucha", afirmó la diputada de Livre, Isabel Mendes Lopes, justificando la necesidad del debate urgente.

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Por su parte, el líder de extrema derecha André Ventura insistió en la idea de que el problema de la vivienda en Portugal está vinculado a la inmigración, aunque sin aportar ningún dato que lo respalde.

"Es la primera vez que vimos en nuestras plazas a colombianos, brasileños y otros, a españoles, diciendo: 'Hay que hacer una revolución y destruir las instituciones de este país'", argumentó, después de asegurar que "la gente llega a Portugal, no tiene casa, sale a buscarla y los portugueses se quedan sin hogar".

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En cuanto al partido del primer ministro, el conservador Luís Montenegro, el PSD cuestionó la celebración del debate al considerar que incumple la normativa parlamentaria, y se sumó a la idea de Chega de que la falta de vivienda está asociada a la llegada de inmigrantes.

El diputado Hugo Soares preguntó si "hay algún portugués que piense que en Portugal faltan viviendas y que eso no tiene nada que ver con el millón de personas que el Partido Socialista dejó entrar sin ningún tipo de control en Portugal", para después asegurar que el Ejecutivo está impulsando medidas para paliar la crisis.

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Mientras que el PS consideró "absolutamente inconcebible que lo que está ocurriendo en el país no tuviera eco en el Parlamento", dijo el diputado Eurico Brilhante Dias, quien culpó al actual Gobierno de la situación que atraviesa el país.

"Los alquileres están subiendo -afirmó-, han superado los 10 euros por metro cuadrado en la mediana y han aumentado un 20 % desde que el PS dejó de estar en el Gobierno. Señores diputados, asuman su responsabilidad. Portugal está peor porque la derecha ha gobernado mal".

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El movimiento de protesta contra la crisis de la vivienda en Portugal se prepara este miércoles para desafiar de nuevo a las autoridades con el anuncio de que volverá a instalar tiendas de campaña en el centro de Lisboa, tras una intervención policial que dejó 55 detenidos, mientras el Gobierno busca apoyos para reformar la ley de alquileres.

En Oporto, donde comenzaron las acampadas el pasado 10 de octubre, han anunciado que mantendrán las protestas y algunos han hablado de regresar el sábado.

La movilización se ha extendido también a otras ciudades portuguesas, con concentraciones de solidaridad contra el encarecimiento de la vivienda.

En paralelo, el Gobierno afronta dificultades para sacar adelante su reforma del régimen de alquileres, aprobada en una primera votación parlamentaria gracias a la abstención de Chega, el partido de derecha radical liderado por André Ventura. EFE