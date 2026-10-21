Liberados dos líderes del Partido de las Cucarachas tras siete días detenidos por las protestas en India

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La Justicia de India ha puesto en libertad este miércoles a los dos líderes del Partido de las Cucarachas que llevaban siete días encarcelados tras ser detenidos en el marco de las protestas que están teniendo lugar en el país para exigir la dimisión del presidente de la Comisión Electoral.

Así, Ashutosh Ranka y Saurav Das, contra los que se había fijado una medida de prisión preventiva por allanamiento, han sido liberados. Los dos fueron detenidos por entrar en Jantar Mantar, observatorios astronómicos históricos cuyo acceso ha quedado restringido durante las manifestaciones pero que eran en el pasado un punto habitual de encuentro durante las marchas.

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Los dos escalaron las puertas cerradas de Jantar Mantar el 13 de octubre y ondearon banderas nacionales en protesta por la revocación de la autorización a manifestarse en el lugar. Según la Fiscalía, este acto supuso el incumplimiento del compromiso de mantener el orden público que habían suscrito tras ser detenidos días antes, tal y como recoge la cadena de televisión NDTV.

Jantar Mantar, situado en el corazón de la capital, permanece acotado desde hace más de una semana mediante barreras metálicas y bajo la vigilancia de personal de seguridad. La Policía de Nueva Delhi informó que había eliminado el lugar de la lista de espacios designados para protestas.

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Partidarios del movimiento y partidos de la oposición han salido a las calles durante las últimas semanas para exigir la salida de presidente de la Comisión Electoral, acusando de manipular los censos electorales en beneficio del partido gobernante del primer ministro, Narendra Modi.

La Comisión Electoral de India, que supervisa el proceso de votación en la nación más poblada del mundo, ha negado las acusaciones vertidas en su contra, si bien las protestas continúan.