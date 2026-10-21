La Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil celebra su reunión constitutiva en Madrid

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La Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil (RGIR) ha celebrado desde este miércoles su primera Conferencia de Autoridades Nacionales para formalizar la creación de este nuevo mecanismo de cooperación regional destinado a fortalecer la gestión integral del riesgo de desastres, la preparación y la respuesta ante emergencias en el espacio iberoamericano.

Así, RGIR nace con la finalidad de impulsar la cooperación técnica entre países, promover políticas públicas orientadas a la reducción del riesgo de desastres y fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas que permitan mejorar la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación frente a emergencias, con el fin de convertirse en un instrumento de cooperación que contribuya a construir territorios más seguros, resilientes y preparados en una región integrada por más de 670 millones de personas.

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La creación de esta iniciativa responde a una realidad común en la región: la elevada exposición de los países iberoamericanos a fenómenos naturales, tecnológicos y antrópicos que generan importantes impactos humanos, económicos y ambientales cada año. Por ello, ante desafíos cada vez más complejos y frecuentes, la cooperación regional se convierte en una herramienta esencial para reforzar la resiliencia de las sociedades y proteger a la ciudadanía, como informan sus impulsores.

La celebración de este encuentro, en la sede de la Escuela Nacional de Protección Civil en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), se enmarca en el programa oficial de actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

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La cita reúne a representantes de 22 países iberoamericanos y consolida un espacio de cooperación que agrupa a más de 670 millones de ciudadanos bajo un mismo marco de colaboración en materia de protección civil, gestión de emergencias y reducción del riesgo de desastres.

Como miembros ya adheridos a la Red, asisten Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; además de organismos invitados, organizaciones internacionales y subregionales, y entidades especializadas.

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Este encuentro --que será clausurado este jueves por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska-- está organizado por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, que ejerce actualmente la Presidencia Pro Tempore de la Red, y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

La iniciativa cuenta también con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el impulso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), pertenecientes al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

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La constitución de la Red ha sido respaldada por estas cinco instituciones, que han acompañado e impulsado todo el proceso desde sus primeras fases y cuyos máximos responsables, durante el acto inaugural de la conferencia, han coincidido en destacar su potencial para reforzar la cooperación regional y mejorar la resiliencia de los países iberoamericanos frente a los desastres.

COOPERACIÓN IBEROAMERICANA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

Así, la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha señalado que "la constitución de esta Red representa un paso histórico para la cooperación iberoamericana en materia de protección civil". "Compartimos riesgos comunes y también una voluntad común de proteger mejor a nuestras sociedades mediante la colaboración, el intercambio de conocimiento y el fortalecimiento de nuestras capacidades de prevención y respuesta", ha argumentado.

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Por su parte, la secretaria de Cooperación Iberoamericana de la SEGIB, Lorena Larios, ha destacado que "los riesgos no conocen fronteras ni responden a un único sector". "Esta Red nos permitirá reforzar la cooperación entre nuestros países y, a través de su colaboración con redes iberoamericanas como CODIA, CIMHET y RIOCC avanzar hacia respuestas más integrales, conectando la reducción del riesgo de desastres con ámbitos esenciales como el agua, la meteorología y el cambio climático", ha enfatizado.

Asimismo, el director de Cooperación con América Latina y el Caribe de AECID, Jorge Mijangos, ha resaltado que "la Red y su ámbito de actuación es uno de los entregables que se elevarán a la próxima XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno" y ha puesto en valor "el diseño de un fondo fiduciario para el respaldo de proyectos estratégicos de la Red, especialmente en materia de alerta temprana y respuesta ante emergencias y desastres".

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Por su parte, el gerente de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF, Ignacio Corlazzoli, ha afirmado que "detrás de cada desastre hay familias, comunidades, sectores productivos y territorios que pueden perder en pocas horas lo construido durante años". "Por eso, para CAF, la primera Conferencia de Autoridades Nacionales de esta Red constituye una respuesta necesaria y oportuna para América Latina y el Caribe, especialmente ante la creciente complejidad de los desastres y los riesgos asociados a los terremotos en Venezuela, Colombia y Panamá y al fenómeno de El Niño", ha precisado.

La Red permitirá conectar capacidades nacionales, intercambiar conocimiento y avanzar hacia una gestión del riesgo más preventiva, coordinada y resiliente, ha añadido Corlazzoli, "porque, aunque no podamos evitar que ocurra un desastre, sí podemos decidir qué tan preparados estaremos para proteger a las personas, sostener nuestras economías y reconstruir mejor".

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"Creemos además que la Red nace con una convicción compartida: la resiliencia no es un coste, sino una inversión en desarrollo, y la solidaridad regional debe traducirse en acciones concretas antes, durante y después de cada emergencia", ha argumentado.

Por último, el secretario general de la FIAP, Tobias Jung, ha expresado que "hesta red puede salvar muchas vidas". "Nuestro modelo de cooperación no trata de sustituir las estructuras nacionales, sino de conectarlas entre distintos países, reforzarlas y ayudarlas a responder de manera más coordinada allí donde ningún país puede actuar eficazmente por separado", ha asegurado.

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Este encuentro constitutivo culmina el proceso iniciado en marzo de 2026 en Antigua (Guatemala), donde las autoridades iberoamericanas acordaron la creación de la Red mediante la firma de su Acta Fundacional. Desde entonces, distintos grupos de trabajo han desarrollado las propuestas normativas y estratégicas que serán sometidas a consideración durante este encuentro.

A lo largo de las dos jornadas, las delegaciones abordarán la aprobación del reglamento interno, los lineamientos estratégicos, la definición de la Secretaría Técnica Permanente y el traspaso de la Presidencia Temporal, la puesta en marcha de los mecanismos de financiación para apoyar sus actividades y la adopción del Plan de Acción que orientará el trabajo de la organización en los próximos años. Asimismo, se validará la identidad visual de la Red y se establecerá una hoja de ruta para su consolidación institucional y operativa.