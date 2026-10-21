Infografías del miércoles 21 de octubre de 2026

Guardar

ESTADO DE DERECHO - El estado de derecho retrocedió en el 62 % de los países evaluados en 2026, según el World Justice Project. El informe advierte de restricciones a las libertades civiles, injerencias gubernamentales en la justicia y un deterioro institucional que persiste a escala mundial.

MOTOCICLISMO MOTOGP - Previa de Gran Premio de Australia de MotoGP

PUBLICIDAD

BALONCESTO NBA - Shai Gilgeous-Alexander arranca la temporada con los Oklahoma City Thunder con una victoria y un nuevo partido que añadir a los ya 141 en los que ha anotado al menos 20 puntos. EFE

Disponibles en http://www.efeservicios.com/

Dirección de Contenidos Digitales - Agencia EFE - clientes@efe.com