Agencias

Infografías del miércoles 21 de octubre de 2026

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ESTADO DE DERECHO - El estado de derecho retrocedió en el 62 % de los países evaluados en 2026, según el World Justice Project. El informe advierte de restricciones a las libertades civiles, injerencias gubernamentales en la justicia y un deterioro institucional que persiste a escala mundial.

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BALONCESTO NBA - Shai Gilgeous-Alexander arranca la temporada con los Oklahoma City Thunder con una victoria y un nuevo partido que añadir a los ya 141 en los que ha anotado al menos 20 puntos. EFE

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