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Collboni critica la "intolerancia y violencia verbal" de Milei en su visita a España

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El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha criticado al presidente de Argentina, Javier Milei, por su "intolerancia y violencia verbal" contra los que piensan diferente durante su visita a España.

"Resulta paradójico que el señor Milei venga a España a llamarnos 'dictadura' precisamente desde la absoluta libertad de expresión que le garantiza nuestra democracia", ha apuntado en un mensaje en Instagram recogido por Europa Press.

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Ha lamentado el vocabulario del presidente argentino contra el PSOE, criticando que esto no es libertad, y le ha enviado un "saludo con la zurda".

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