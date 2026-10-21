Japón exige a Rusia la "liberación inmediata" del periodista nipón detenido y reclama acceso consular

Guardar

El Gobierno de Japón ha exigido este martes a Rusia la "liberación inmediata" y la concesión urgente de un encuentro consular para el periodista del diario 'Hokkaido Shimbun' que se encuentra detenido por las fuerzas de seguridad rusas bajo acusaciones de espionaje.

Para trasladar esta exigencia, el director general para Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Hitoshi Nakamura, ha viajado a Moscú, donde ha mantenido un encuentro presencial con la directora general del Tercer Departamento para Asia de la diplomacia rusa, Liudmila Vorobiova. Según ha informado la cadena de televisión japonesa NHK, durante la reunión, Nakamura ha defendido la postura oficial de Tokio y ha presionado para lograr un acceso consular rápido al reportero, identificado como Imai Yuki, que fue interceptado por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso en la región de Sajalín y trasladado a la prisión moscovita de Lefortovo.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Exteriores japonés ha confirmado el encuentro a través de un comunicado, destacando que, a pesar del "difícil estado actual de las relaciones entre Japón y Rusia", ambos directores han acordado mantener abierta la comunicación bilateral para abordar este y otros asuntos.

Por su parte, la diplomacia rusa se ha limitado a señalar que en la reunión se subrayó la necesidad de "tener en cuenta las preocupaciones de Rusia en el ámbito de la seguridad nacional", sin hacer mención expresa a la detención del informador. Además, la nota emitida por la cartera rusa explica que para normalizar las relaciones entre ambos países, es necesario que Tokio "renuncie a las actividades antirrusas".

PUBLICIDAD

El portavoz del Ejecutivo japonés, Minoru Kihara, ha reafirmado este miércoles en rueda de prensa el compromiso de Tokio con el periodista. "Hemos hecho una petición basada en la postura del Gobierno japonés para exigir que se realice lo antes posible una reunión consular y su liberación inmediata. Seguiremos trabajando con todas nuestras fuerzas desde la perspectiva de proteger a los ciudadanos japoneses", ha aseverado en declaraciones recogidas por el citado canal.

TENSIONES TERRITORIALES Y NEGATIVA DE ESPIONAJE

Aprovechando la cita en Moscú, el enviado japonés también ha trasladado a Rusia una protesta formal por la reciente visita de una delegación empresarial china a la isla de Etorofu, situada en los llamados Territorios del Norte (las islas Kuriles para Moscú). Este archipiélago es objeto de una histórica disputa territorial entre ambos países desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un contencioso que mantiene bloqueada la firma de un tratado de paz y cuyas negociaciones quedaron suspendidas en 2022 tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

PUBLICIDAD

El caso del periodista de 'Hokkaido Shimbun' ha añadido más tensión a unas relaciones ya de por sí deterioradas, especialmente tras la reciente visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a las islas en disputa.

La semana pasada, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, negó categóricamente que el reportero estuviera recabando información clasificada sobre las capacidades de defensa rusas por encargo de los servicios secretos nipones, tal y como sostiene el FSB. "No hay ninguna verdad en la afirmación de actividades de espionaje en Rusia", zanjó la mandataria.

PUBLICIDAD