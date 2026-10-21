El petróleo brent sube más del 1 % y alcanza los 110 dólares, pendiente de EE. UU. e Irán

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Madrid, 21 oct (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en diciembre sube este miércoles más del 1 % y cotiza nuevamente por encima de los 110 dólares, pese a que en la víspera se publicaron informaciones sobre un posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán.

Este hecho propició que el brent, el crudo de referencia de Europa, cerrase el martes a la baja, en el entorno de los 108,8 dólares.

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No obstante, este miércoles, el petróleo sube de nuevo. A las 7.15 horas (5.15 GMT), el brent avanza el 1,15 %, hasta los 110,1 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.

Durante la jornada previa, el brent llegó a subir hasta los 111 dólares, máximos desde mayo, después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara el derribo de un dron estadounidense MQ-9 que sobrevolaba el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo.

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Posteriormente, el crudo cerró a la baja tras informar el medio árabe 'The New Arab' de que Catar y Pakistán han presentado una propuesta de mediación entre Washington y Teherán, que habría recibido el visto bueno de ambos gobiernos para reanudar las negociaciones con concesiones mutuas.

Mientras, este miércoles, medios controlados por los rebeldes hutíes han denunciado que el Ejército de Arabia Saudí lanzó un ataque aéreo para destruir una red de comunicaciones en el noroeste de Yemen, en medio del recrudecimiento del conflicto. EFE