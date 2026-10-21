Agencias

Milei se reunirá este miércoles con Ignacio Garriga (Vox) y Jorge Martín Frías en la Fundación Disenso

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El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunirá este miércoles en la sede de la Fundación Disenso en Madrid con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el director de la fundación Disenso, Jorge Martín Frías, según han informado este lunes desde el propio partido.

Durante una llamada telefónica, el presidente de Vox, Santiago Abascal, le ha comunicado al mandatario argentino que no acudirá a la reunión porque continuará ese mismo miércoles con la agenda de precampaña prevista, con actos en A Coruña por la mañana y en Avilés por la tarde.

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El Gobierno de Argentina confirmó el pasado 14 de octubre de manera oficial que Milei se desplazaría a Madrid esta semana en una visita que se enmarca en la antesala de las elecciones generales anticipadas que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

Se trata del séptimo desplazamiento del mandatario argentino a territorio español desde que asumió la Presidencia, en diciembre del 2023, con el objetivo de respaldar a las formaciones de derecha en la campaña.

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