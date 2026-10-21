Varios pandilleros abatidos en Haití durante la búsqueda de cuatro soldados salvadoreños

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La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) desplegada en Haití ha confirmado la muerte de "varios" presuntos pandilleros durante los enfrentamientos registrados en el marco de un amplio operativo de búsqueda de cuatro militares de El Salvador, desaparecidos tras la emboscada perpetrada el pasado domingo en los alrededores de la capital, Puerto Príncipe.

En un comunicado, la misión multinacional ha detallado que, desde el domingo, las tropas están llevando a cabo operaciones de rastreo sobre el terreno con fuego real y apoyo aéreo de helicópteros en la zona de Santo, ubicada en el área metropolitana de Croix-des-Bouquets. En el transcurso de estos combates, cuatro efectivos de la GSF han resultado heridos y se encuentran recibiendo tratamiento médico.

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La dirección de la GSF ha expresado su agradecimiento al Gobierno de El Salvador por "su estrecha coordinación y el apoyo adicional prestado en respuesta a este incidente". Asimismo, ha lanzado una alerta a los residentes de Santo y de las comunidades circundantes para que permanezcan refugiados en el interior de sus hogares y eviten transitar por las zonas donde continúan los operativos de seguridad.

Este recrudecimiento de los enfrentamientos se produce tras el ataque perpetrado el pasado 18 de octubre, cuando individuos armados abrieron fuego contra un vehículo de la fuerza multinacional que patrullaba la zona. Aunque inicialmente la misión no había confirmado el número de víctimas y los medios locales llegaron a especular con la desaparición de cinco efectivos salvadoreños, el mando central ha fijado en cuatro el número de militares que tratan de localizar.

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El incidente evidencia el deterioro de la seguridad en el país caribeño, una situación sobre la que ha alertado esta misma semana el máximo representante de Naciones Unidas en Haití, Carlos Ruiz Massieu. En su comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, advirtió sobre la "capacidad de las bandas para adaptar sus tácticas a medida que se intensifican las operaciones de seguridad", señalando un incremento en la toma de rehenes y en las represalias contra la población civil.

Actualmente, la Fuerza de Supresión de Pandillas cuenta con 1.563 efectivos uniformados desplegados sobre el terreno, una cifra muy inferior a los 5.550 agentes autorizados por el Consejo de Seguridad, cuyo mandato fue prorrogado recientemente hasta marzo de 2027 en un intento por estabilizar la nación, combatir el avance de las redes criminales y sentar las bases para la eventual celebración de unas elecciones nacionales que llevan sin convocarse desde 2016.

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