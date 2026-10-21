El precio del petróleo supera los 110 dólares ante las dudas sobre los avances diplomáticos entre EEUU e Irán

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El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 1,6% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse por encima de los 110 dólares por barril, ante las dudas sobre los avances diplomáticos entre Estados Unidos (EEUU) e Irán para poner fin a la guerra. De este modo, el Brent va camino de una subida mensual de más del 10%.

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, aumentaba también un 1,6% antes de la apertura de las Bolsas en Europa, hasta los 99,3 dólares por barril.

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha confirmado que las negociaciones indirectas con Estados Unidos continúan a través de países intermediarios, entre ellos Qatar y Pakistán, y ha asegurado que Washington comunicó a Teherán su aceptación de las condiciones iraníes para la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque "puso sobre la mesa condiciones propias".

Araqchi ha detallado en una entrevista concedida a la cadena iraquí Al Iraqiya, y recogida por la agencia de noticias iraquí INA, que Irán presentó una iniciativa de siete días que contempla la apertura del estrecho en su sexta jornada, siempre que Estados Unidos acepte y respete las condiciones iraníes.

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Pese a que el ministro no ha revelado el contenido de las exigencias estadounidenses, ha explicado que las demandas de Teherán se refieren a cuestiones de seguridad y economía abordadas en rondas anteriores.

La principal, ha dicho, es que Washington cumpla todos los compromisos recogidos en el memorándum de entendimiento de Islamabad, tras lo cual podrían abordarse el resto de asuntos hasta alcanzar un acuerdo global.

Según ha explicado, la propuesta busca mantener abierta la vía diplomática pese a la desconfianza hacia Estados Unidos, ya que, ha afirmado, las tres rondas de negociación anteriores terminaron con el lanzamiento de ataques contra Irán y, en la tercera, Washington respetó los entendimientos alcanzados con Donald Trump "sólo durante dos semanas". "El mundo debe reconocer que es la parte estadounidense la que obstruye el proceso diplomático", ha sostenido.

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El jefe de la diplomacia iraní ha reiterado que la posición de su país sobre el estrecho "es clara y no ha cambiado": no se abrirá plenamente al tráfico marítimo sin un entendimiento con Washington y, a su juicio, "cualquier buque que intente cruzarlo se enfrentará a graves problemas de seguridad".

Araqchi ha rechazado la tesis estadounidense de que la vía marítima está abierta y ha asegurado que Teherán y Mascate (la capital de Omán) han acordado las rutas de entrada y salida, con mapa y coordenadas ya determinados, que serán las designadas cuando se produzca la reapertura.

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El mapa debe registrarse ante la Organización Marítima Internacional, ha añadido, y la apertura completa sigue supeditada a un entendimiento político entre Irán y Estados Unidos. Ha señalado además que Irán ha habilitado rutas especiales para los buques iraquíes con el fin de reducir las pérdidas que el cierre del estrecho ha causado a Irak, y ha atribuido el daño económico regional a los ataques de Estados Unidos e Israel.

En materia militar, Araqchi ha advertido de que "todas las posibilidades siguen abiertas", incluida una nueva guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y ha asegurado que su país "está plenamente preparado". "Irán está tan preparado para la diplomacia como para la guerra", han sido sus palabras.

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En su opinión, Washington no ha logrado sus objetivos pese a que han transcurrido varios meses desde el inicio del conflicto, lo que calificó de "derrota estratégica" para Estados Unidos.

LAS HOSTILIDADES ENTRE HUTÍES Y ARABIA SAUDÍ TAMBIÉN AFECTAN AL CRUDO

Sobre el Mar Rojo y Yemen, el ministro ha negado que Irán sea parte directa de lo que ocurre en la zona y atribuyó los últimos acontecimientos en torno al estrecho Bab el Mandeb a los esfuerzos de los hutíes (Ansar Alá) por romper el bloque saudí.

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Según ha declarado, Irán ha ofrecido mediar entre Arabia Saudí y el movimiento yemení sin haber recibido respuesta de ninguna de las partes, algo que, a su juicio, confirma la independencia de decisión de los hutíes.

En la misma línea, ha espetado que el partido-milicia chií libanés Hezbolá y los hutíes "no son grupos subordinados a Irán" sino "amigos" cuyas posiciones respalda Teherán.

La intensificación de las hostilidades entre Arabia Saudí y los hutíes han elevado aún más los riesgos de suministro de petróleo en las últimas semanas, mientras que continúan los ataques a buques en el estrecho de Ormuz, con casi una veintena de barcos afectados en las últimas dos semanas.

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Pese a todo, los flujos de petróleo desde Oriente medio se han ido recuperando hasta alcanzar cerca del 80% de los niveles previos a la guerra.