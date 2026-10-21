Un caza de guerra francés se estrella en el noreste del país causando al menos un muerto

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París, 21 oct (EFE).- Un Mirage-2000D, caza francés del Ejército del aire galo, se estrelló cerca de Nancy, en el noreste del país, provocando al menos un muerto, mientras prosiguen las labores de búsqueda del segundo tripulante, indicaron este miércoles las autoridades.

El accidente tuvo lugar sobre las 23 horas de este martes cerca de la localidad de Rogéville, tras haber despegado de la base aérea de Nancy-Ochey, indicaron fuentes del Ejército del aire al medio local Ici Lorraine.

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El alcalde de esa localidad, Pascal Doyotte, indicó en redes sociales que los restos del avión fueron localizados por un dron, después de que se escuchara una fuerte detonación en la noche.

Varios medios humanos y materiales, incluidos helicópteros, han sido enviados a la zona, escarpada y boscosa, de difícil acceso, para llegar al lugar del accidente. EFE