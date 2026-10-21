Dolores Redondo publica 'Todas las noches, todas las ciudades': "Los lectores sí que son talibanes. Y tienen que serlo"

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La escritora Dolores Redondo ha publicado este miércoles 'Todas las noches, todas las ciudades' (Destino) y ha hablado de las adaptaciones audiovisuales de sus libros, asegurando que ella ha tenido miedo por la reacción de sus lectores.

"Tenía mucho miedo cuando terminaron de hacer la película porque decía 'todo lo que han cambiado, los lectores me van a matar'. Porque los lectores sí que son talibanes y tienen que serlo, tienen que ser férreos de la novela. Los adoro por eso, son mis defensores absolutos", ha asegurado Redondo en un encuentro con los medios de comunicación.

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Así, ha contado cómo con la primera adaptación cinematográfica que se hizo de uno de sus libros, 'El guardián invisible', no pidió participar en nada y cedió los derechos por 2.500 euros. De hecho, fue Peter Nadermann --conocido por participar en la adaptación de la saga 'Millennium' de Stieg Larsson-- quien los compró.

"Hay que entender de dónde venía, cedí esos derechos de cine por 2.500 euros y estaba encantada de la vida. Encantada. Y no pedí ni participar, ni revisar, no pedí nada. Estaba agradecida, brindando con cava y poniendo velas a la Virgen de Lourdes", ha añadido para después bromear diciendo que ya no vende "nada por 2.500 euros", pero enfatizando que hay que ser "agradecida". "No es lo mismo cuando no te conoce más que tu madre en casa a la hora de comer y te pasan cosas así. Hay que ser humilde", ha precisado.

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La autora de la 'Trilogía del Baztán' escribe en esta nueva novela, una nueva obra que pertenece al universo literario de 'Los Valles Tranquilos', aunque ha asegurado que en esta ocasión se ha retado a sí misma para "deconstruir" la novela a partir de la metaliteratura y explorando la mente del escritor.

"Él (su personaje Benedict) habla de que a veces un 'bestseller' muy vendido se considera peyorativo porque hay este canon que tenemos en nuestro mundo de que si le gusta a mucha gente, mal. Cuando publiqué mi primera novela y vendí 25 ejemplares nadie me propuso para el Nobel y entonces era la perfecta candidata por si vendías poco y te leían pocos", ha explicado.

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FELIZ POR EL PLANETA PARA ISABEL ALLENDE

Por otro lado, la autora se ha referido a la escritora chilena Isabel Allende que a los 84 años ha sido galardonada con el Premio Planeta 2026 por la secuela de 'La casa de los espíritus'. Así, ha asegurado que este galardón le ha hecho muy feliz porque admira muchísimo su obra.

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"Afortunadamente es de los pocos oficios en los que no te caducas según sabes más y según más mayor te haces. Está muy bien y soy muy feliz con que lo haya ganado Isabel porque admiro muchísimo su obra. Soy lectora de ella y cada año mi marido me regala la novela nueva de Isabel Allende. Además, tiene orígenes vascos y hace ya bastantes años, cuando la 'Trilogía del Baztán' estaba en auge y llegó a Estados Unidos ella la leyó y escribió cosas muy interesantes sobre que le habían ayudado a entender muchas cosas sobre su familia", ha asegurado.