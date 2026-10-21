Costa avisa de que el futuro presupuesto de la UE determinará su "capacidad de actuar"

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Estrasburgo (Francia), 21 oct (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó este miércoles que el futuro presupuesto de la UE no es simplemente una "cuestión de cifras" sino una "elección política" sobre "la Europa que queremos construir y su capacidad de actuar", al tiempo que abogó por unas cuentas "ambiciosas" pero sin aumentar las aportaciones de los países.

"El próximo Marco Financiero Plurianual no es una simple cuestión de cifras, es esencialmente una elección política sobre la Europa que queremos construir y nuestra capacidad de actuar", expresó en un debate en el Parlamento Europeo en la que el portugués y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han dado cuenta de los temas abordados en la cumbre de líderes de la semana pasada.

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Costa señaló que las negociaciones presupuestarias entran ahora en una fase "decisiva" y remarcó que los Veintisiete "siguen determinados a conseguir un acuerdo de aquí a final de año" a pesar de sus diferencias.

En este contexto, reivindicó un presupuesto "suficientemente ambicioso" que permita al bloque estar "a la altura de sus responsabilidades" y al mismo tiempo "mantenga las contribuciones nacionales en niveles razonables.

Por eso, insistió en la necesidad de "acelerar el trabajo" para encontrar nuevas fuentes de ingresos para las cuentas comunes como solución para acercar las posturas entre los países que quieren recortar el tamaño del presupuesto y los que reclaman más ambición.

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Con respecto a la discusión sobre la competitividad económica, Costa puso el acento en la necesidad de reducir los costes energéticos tanto a corto plazo, para "aliviar" las facturas de hogares y empresas, como a largo plazo para reducir la dependencia de la UE en las importaciones de combustibles fósiles.

"Mientras dependamos de las importaciones de combustibles fósiles, nuestra prosperidad seguirá expuesta a acontecimientos que se escapan de nuestro control. Nuestra respuesta debe ser una energía asequible y producida en Europa", destacó.

En la misma línea del presidente del Consejo Europeo, Von der Leyen remarcó que la UE "no sólo depende en exceso de los combustibles fósiles extranjeros" sino que también está "desperdiciando oportunidades al no contar con una Unión de la Energía".

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En consecuencia, apuntó que Bruselas preparará un preparará "un plan para crear una verdadera Unión Europea de la Energía" que abarcará desde las redes y las interconexiones y buscará aprovechar todo el "potencial" del bloque en las compras conjuntas de productos energéticos.

En relación a otros aspectos que los líderes abordaron dentro de sus conversaciones sobre competitividad económica, la jefa del Ejecutivo comunitario dijo que la UE ahorraría más de 22.000 millones al año si se aprueban propuestas como el régimen 28 (EU INC), la ley sobre licitaciones públicas o las diferentes iniciativas de simplificación regulatoria.

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Pero añadió que estas iniciativas deben complementarse con actuaciones a nivel nacional para reducir la carga adminstrativa y evitar que las leyes nacionales introduzcan requisitos por encima de lo que marcan las directivas europeas.

Von der Leyen abogó por un "pacto" en este sentido bajo el principio de que "una norma acordada a nivel europeo no puede ser más compleja cuando se adopte a nivel nacional". EFE